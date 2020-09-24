Venezia Mega Outlet, İndirim Panayırları'yla alışverişe katkı sağlamayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Perakendeyi hareketlendirmek, markaları desteklemek ve ziyaretçilerine daha uygun fiyatlarla ürünler sunabilmek amacıyla periyodik olarak İndirim Panayırları düzenleyen Venezia Mega Outlet, söz konusu panayırlarda yüzde 60’a varan indirim fırsatları sunuyor.



Venezia Mega Outlet açıklamasına göre, Venezia Mega Outlet yılın 365 günü avantajlı fiyatlarla sunduğu alışveriş keyfini, düzenlediği İndirim Panayırlarındaki ekstra indirimlerle ziyaretçileri için daha da cazip hale getiriyor. Bugüne dek en çok satış yapılan kategorilerin ayakkabı ve çanta olduğu İndirim Panayırlarında, birçok ürün gamında yüzde 60’a varan indirimler yapılıyor.







- "Yıl sonuna kadar iki panayır daha düzenleyeceğiz"







Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Markalarımıza destek olabilme hedefimiz ve tüketici dostu yaklaşımımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz İndirim Panayırlarımızda, outlet AVM olmamızın verdiği avantajlara ilave olarak, yapılan indirimlerle ziyaretçilerimizin yüzünü güldürüyoruz. Outlet fiyatlarıyla kaliteli alışveriş fırsatı sunan mağazalarımızın yanı sıra, Çarşı Pazar katımızdaki esnaflarımız ve küçük işletmelerimiz de uygun fiyatlı ürünleriyle ziyaretçilerimizle buluşuyor. Hem alışverişi çeşitlendirmeyi hem de aile bütçelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Özellikle pandemi sürecinde AVM yönetimleri olarak tüketici dostu yaklaşımları daha da artırarak, sıkıntılı günleri hep birlikte aşabilmenin yollarının aranması gerektiğini belirterek, "Bu bakış açısıyla yıl sonuna dek iki tane daha İndirim Panayırı düzenleyerek, ziyaretçilerimize çok avantajlı fiyatlarla ürünler sunulmasını sağlayacağız." bilgisini paylaştı.





- İndirime giren kategoriler arasına maske ve el dezenfektanları da eklendi







Bugüne dek indirim panayırlarında en çok ilgi gören kategorilerin ayakkabı, çanta ve aksesuar olduğunu aktaran Isıgöllü, şunları kaydetti:



"Her yaştan ziyaretçilerimiz var ama ağırlığı 20-45 yaş arasındaki kadınlar oluşturuyor. Pandemi sebebiyle, panayırımızda indirime giren kategoriler arasına maske ve el dezenfektanları da eklendi. İndirim Panayırlarımız ile ziyaretçilerimizi alışverişlerinde desteklemeye, pandemi süresince erteledikleri ihtiyaçlarını uygun bütçelerle karşılayabilmelerine ve açık havada, kontrollü ve tedbirli bir ortamda alışveriş deneyimi yaşayabilmelerine aracı olmaya devam edeceğiz."



