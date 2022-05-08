Venezia-Bologna maçı ne zaman hangi kanalda?
Venezia-Bologna maçı izle | İtalya Serie A'nın 36.haftasında Venezia ile Bologna karşı karşıya gelecek. Peki, İtalya Ligi maçları hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 36.haftasında Venezia sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek. Peki, Venezia-Bologna maçı saat kaçta?
Venezia-Bologna maçı ne zaman hangi kanalda?
Venezia, 36.hafta maçında Stadio Pierluigi Penzo'da Bologna'yı konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Venezia 22 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Bologna ise 43 puanla 13.sırada yer alıyor.