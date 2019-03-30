Veliler için hijyen eğitimi verildi

Muratpaşa Belediyesi, kreş velilerini bilgilendirmeye yönelik hijyen eğitimi düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşen eğitimde bakterilerden korunma yöntemlerinden ellerin nasıl yıkanması gerektiğine kadar birçok konu ele alındı.

Muratpaşa Belediyesi’nin spor okullarından kadın danışma merkezlerine, okullara ve kendi personeline yönelik düzenlendiği hijyen eğitimleri kapsamında Dutlubahçe, Türkan Saylan,Konuksever, Münir Özkul ve Merkez Şube kreşlerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin velileri gerçekleştirilen hijyen eğitimine katıldı.Yaklaşık 2 saat süren eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı gönüllü öğreticisi ve aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi personeli olan yüksek biyolog Beyhan Öncül tarafından verildi.Eğitimlerde hem velilerin gündelik hayatta doğru olarak bildikleri yanlışlar anlatıldı hem de çocuklarına başta el yıkama olmak üzere, hijyen alışkanlıklarını nasıl kazandıracakları hakkında bilgi aktarıldı.