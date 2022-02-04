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Gündem Veliler fark etti! Skandal sonrası okul müdürü açığa alındı
Gündem

Veliler fark etti! Skandal sonrası okul müdürü açığa alındı

Tekirdağ'da okula girip çıkanlardan şüphelenen veliler polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucunda okul müdürünün bağış adı altında topladığı A4 kağıtlarının başka kişilere parayla satıldığı ortaya çıktı. Soruşturma başlatılmasının ardından okul müdürü açığa alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 20:00:00 -
Veliler fark etti! Skandal sonrası okul müdürü açığa alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı.

Bağış adı altında toplandı, parayla satıldı

Olay, Kapaklı ilçesinde eğitim veren Kapaklı Belediye Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde okula girip çıkan kişiler olduğunu gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Konuyla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, okula girip çıkanların okul müdürü, yakınları ve kırtasiyeciler olduğunu tespit etti. Kamera görüntülerinde okula ait kağıtların araçlara yüklendiğinin görülmesi üzerine polis, okul müdürü Y.T. ve diğer şahısların ifadelerine başvurdu. Konuyla ilgili incelemenin ardından okul müdürü Y.T. ve diğer zanlılar adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla salıverilen okul müdürü Y.T.’nin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı öğrenildi. Okul müdürünün kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edildi. 

 

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