Veliler aman dikkat kaçırmayın! Başvurular 9 Ocak'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyıl tatilinde ilk kez açılacak bilim ve sanat, matematik ve İngilizce kurslarına başvurular 9 Ocak'ta başlayacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatiline 20 Ocak Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak. Bu süreçte ise Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Ocak- 5 Şubat günleri arasında matematik, İngilizce, bilim ve sanat alanında dört farklı kurs açacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin, "Bakanlık olarak biz yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurslarımızla tüm öğrencilerimizin yanındayız. Eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması için kurslarımız her öğrencimizin erişebileceği şekilde tasarlandı. Bu kurslarda öğrenmeyi çok daha eğlenceli hâle getiren bir çerçeve programımız var. Yer sınırlamamız yok. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de bulundukları yerleşim biriminde açılan kurslara katılabilecek. 21 Ocak'ta başlayan kurslar, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Ocak ayı başında öğrencilerimizin başvurularını alacağız." dedi.