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Veliaht Prens Selman ile Trump görüştü

Arabistan’ın resmi TV kanalı Al Arabiya TV, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht prensi Selman görüştüğünü duyurdu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:55
Veliaht Prens Selman ile Trump görüştü

Arjantin'de başlayan G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump, Japonya  Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Cumhurbaşkanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Trump ile Abe arasında ikili olarak başlayan ve daha sonra Modi'nin  katılımıyla üçlü görüşme şeklinde devam eden temaslarda, Kuzey Kore konusunun  ağırlıklı olarak ele alındığı, liderler arasında ayrıca ikili ve bölgesel  konuların konuşulduğu kaydedildi.

Beyaz Saray'dan Selman açıklaması geldi

Öte yandan, Amerikan medyasına Trump'ın, Suudi Veliaht Prens ile aynı  karede ayaküstü konuştuğu görüntüler yansıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump ile  Muhammed bin Selman'a atfen, "Liderler oturumunda nezaketen selamlaştılar ki  Başkan Trump oraya katılan neredeyse tüm liderlerle aynı şeyi yaptı." ifadesini  kullandı.

Abe ve Modi görüşmesinin sonunda Muhammed bin Selman ile ayaküstü  görüşmesi sorulan Donald Trump da "Aramızda (herhangi bir konuya ilişkin) bir  tartışma olmadı. Olabilirdi ama olmadı." yanıtını verdi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün başlayan ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi yarın  sona erecek.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 07:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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