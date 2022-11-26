Veliaht Prens Muhammed bin Selman karar aldı, ağızlar bir karış açık kaldı! O prim, "Yok artık" dedirtti

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesinin yankıları sürüyor. Bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet primi olarak futbolculara Rolls Royce Phantom verileceğini duyurdu.

FIFA 2022 Dünya Kupası’nda turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin, 22 Kasım'da Suudi Arabistan'a yenilerek büyük bir sürpriz yaşadı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Galibiyet primi lüks araç

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın favorisi Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da kutlamalar 'bayram'a dönüştü. Kral Selman bin Abdulaziz, galibiyet sonrası ülkede ilan ettiği resmi tatilin ardından bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman futbolculara galibiyet primi olarak lüks araçlar arasında yer alan Rolls Royce Phantom verileceğini söyledi.

Prensin müjdesi futbolcuları sevince boğarken, Suudi Arabistan milli takımının diğer karşılaşmalara da 'ciddi' bir şekilde hazırlandığı öğrenildi.