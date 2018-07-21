Veli ve öğrencilerimiz sürpriz yaşamayacak

Ankara’da medyanın karşısına çıkarak, Milli Eğitim alanında yeni dönemde izlenecek yol ve yöntemler hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Eğitimde yeni bir dil inşa etmeye çalışıyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunmanın vebalini çok çok derinden hissetmedikçe, öğretmenlik mesleğini yapmanın önemi yok. Ülkemizde doğan her çocuk kaybedilmeyecek kadar değerli. Bakın önemli demiyorum, değerli diyorum. Biz bu değeri beraber inşa etmek zorundayız. Eğitim hayat sahnesinin tümünü kapsayan bir fonksiyondur. Bu meseleyi bürokratik bir mesele olmaktan çıkartıp topyekûn bir mesele olarak düşünmemiz gerekiyor. Bizim bunun için ekibimiz hazır. Bize benim arkadaşlarım değil Türkiye’nin birikimi lazım” ifadelerini kullandı.

“ÇOK BÜYÜK YOL ALABİLİRİZ”

“Heyecanım çocukların heyecanı, öfkem çocukların öfkesi” diyen Selçuk şu ifadeleri kullandı: “İşin müjdeli kısmı şu; biz sadece regülasyon politikalarıyla herhangi bir maddi katkı gerekmeksizin mevcut şartları düzenleyerek çok büyük yol alabiliriz. Bunu çok kısa sürede yapmak mümkün. Eğitim uzun sürede inşa edilen ama kısa sürede zarar gören bir kurum. Her zaman söylediğim gibi, eğitim ihraç edilebilir ama ithal edilemez birşeydir. Milli Eğitim Bakanı kendisi için bir şey yapmaz, gelecek için yapar. Bizim duruşumuz geleceği inşa etmek noktasında.”

“OYUNUN SONUNDA ASLA KURAL DEĞİŞMEYECEK”

“Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun sonunda asla kural değişmeyecek, oyunun ortasında ‘biz değiştirdik’ demeyeceğiz” sözünü veren Selçuk, “Adaleti şiar edineceğiz. Elimizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarının datası var, bunlar inanılmaz derece politika dokümanı yapılabilecek bir içerik. Bunlarla uluslararası bir politika hazırlayabiliriz. Biz sürekli yenilikler, reformlar getirmek istemiyoruz. Biraz zaman alacak yapacağımız işler” şeklinde konuştu.

“3 YILLIK PROGRAM AÇIKLAYACAĞIZ”

Sosyal medyayı takip eden çok iyi bir ekip kurduklarını, oradan politika üretecek çok iyi veriler elde edebileceklerini vurgulayan Selçuk, “En geç iki ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Diyeceğiz ki ‘Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur’. Toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız. Bize biraz zaman verin” ifadelerini kullandı.

DIŞ ETKİLERE KARŞI NET MESAJ

Bakan Selçuk,FulbrightKomisyonu gibi 1949 yılında CHP tarafından eğitimin Amerikan etkisine açıldığı dış etkenlere nasıl baktığına ilişkin Akit’in sorusuna ise, “Elbette bir takım dışsal faktörler bazı şeyleri yapmamızı isteyecektir. Etkilemek isteyecektir. Ben onların kendi vazifelerini yaptıklarını düşünüyorum. Bizim de vazifemiz var. Bizim millete borcumuz var. İnanın bizim yüz sayfalık defterimiz varsa kıyısında bile kıyısında bile böyle bir şey yok” cevabını vererek dış etkilere kapalı olduğu mesajını verdi.

3 yıllık plana açıklık getiren Ziya Selçuk, “Aslında bizim 3 yıllık dediğimiz yapı bu toplumun aceleciyle ilgili bir takvim politikası ortaya koymakla ilgili. Bu böyle bir şey, yoksa bizim çocuklarımız ilkokula başlayan çocuklarımız 2040 yılında iş hayatına başlayacak. Bu aslında 2040’ların dünyası için bir hazırlık” dedi.