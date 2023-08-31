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Yerel Veli Eren nerede? Çaresiz ailesi İzmir'de sokak sokak gezip afiş yapıştırıyor...
Yerel

Veli Eren nerede? Çaresiz ailesi İzmir'de sokak sokak gezip afiş yapıştırıyor...

Yeniakit Publisher
2023-08-31 12:34:00 -
Veli Eren nerede? Çaresiz ailesi İzmir'de sokak sokak gezip afiş yapıştırıyor...

İzmir'de, 15 Temmuz tarihinde Çeşme'ye giden ve ardından geçen 47 güne rağmen hala kayıp olan 19 yaşındaki Veli Eren Atay için ailesi, umutsuzca çabalıyor. Aile, her sokakta dolaşarak duvarlara ve direklere '16 Temmuz'da Çeşme Alaçatı'da görülen evladımız Veli Eren Atay bugüne kadar kayıp. Lütfen bilgisi olan, gören emniyete haber versin' şeklinde yazılı afişler yapıştırıyor. Veli Eren'in babası Mehmet Atay (48), "Halkımızdan yardım istiyoruz. Ne olur bilen, gören varsa haber versin" çağrısında bulundu.

İzmir'de, 15 Temmuz'da Çeşme'ye giden ve aradan geçen 47 güne rağmen hala bulunamayan Veli Eren Atay (19) için ailesi sokak sokak gezip, duvarlara ve direklere '16 Temmuz'da Çeşme Alaçatı'da görülen evladımız Veli Eren Atay bugüne kadar kayıp. Lütfen bilgisi olan, gören emniyete haber versin' yazılı afişler yapıştırdı. Veli Eren'in babası Mehmet Atay (48), "Halkımızdan yardım istiyoruz. Ne olur bilen, gören varsa haber versin" dedi.
Marangoz Mehmet Atay (48) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin 2 erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

BULUNMASI İÇİN ÜNLÜLER PAYLAŞIM YAPTI

Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek verdi.

SOKAK SOKAK GEZİP, AFİŞ YAPIŞTIRIYORLAR

Veli Eren'in bulunması için fotoğrafı ve cep telefonu numarasının bulunduğu 'kayıp' afişleri bastıran ailesi, sokak sokak gezip, duvar ve direklere yapıştırarak aramaya başladı. '16 Temmuz'da Çeşme Alaçatı'da görülen evladımız Veli Eren Atay bugüne kadar kayıp. Lütfen bilgisi olan, gören emniyete haber versin' yazılı afişler, İzmir'de şehrin işlek noktalarına yapıştırıldı.

Çevredekilere de Veli Eren'in resmini gösterip, oğlunu gören olup, olmadığını da sorduklarını belirten Mehmet Atay, "Günler geçti hala arıyoruz. Başta Çeşme olmak üzere insanların yoğun olarak gezip, dolaştığı yerlere oğlumun 'kayıp' afişlerini asıyoruz. Belki gören olur bizim için bir avantaja dönüşür diye düşünüyoruz. Halkımızdan yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız. Aile olarak çok kötü haldeyiz. Oğlumuzu çok özledik. Gören vatandaşlarımız ne olur haber versin. En kısa zamanda güzel haberi bekliyoruz. Halkımızdan yardım istiyoruz. Ne olur bilen, gören varsa haber versin. Herkesten Allah razı olsun. Allah bize yardım etsin" diye konuştu.
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