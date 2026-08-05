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Gündem Veli Ağbaba'nın ağabeyi ve 1 kişi daha gözaltına alındı
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Veli Ağbaba'nın ağabeyi ve 1 kişi daha gözaltına alındı

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Veli Ağbaba'nın ağabeyi ve 1 kişi daha gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 1 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.

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