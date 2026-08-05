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Gündem Devlet kapısında dev fırsat: Gençlere müjde! GİB'e 860 yeni uzman yardımcısı alınacak
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Devlet kapısında dev fırsat: Gençlere müjde! GİB'e 860 yeni uzman yardımcısı alınacak

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Devlet kapısında dev fırsat: Gençlere müjde! GİB'e 860 yeni uzman yardımcısı alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 80 ilde görevlendirilecek 860 gelir uzman yardımcısı alımı için sınav sürecini başlattı; ÖSYM üzerinden yapılacak başvurularla devlet kadroları güçleniyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesine 860 gelir uzman yardımcısı katılacak. Türkiye genelindeki 80 ilde istihdam edilmek üzere açılan kadrolar için ön başvurular 20-22 Ekim, nihai başvurular ise 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ÖSYM sistemi üzerinden kabul edilecek. İki aşamalı olarak gerçekleştirilecek sınavın ilk ayağı olan yazılı oturum, 21 Kasım’da Ankara Elektronik Sınav Merkezi’nde yapılacak ve başarılı olan adaylar sözlü mülakat aşamasına çağrılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. GİB'in gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

80 ilde görevlendirilecek 860 gelir uzman yardımcısı alımı için sınav yapılacak.

Adaylar, başvuruda öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.

Sınava ön başvuru, 20-22 Ekim, nihai başvuru 30 Ekim-3 Kasım tarihlerinde alınacak. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. ÖSYM'ye başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü 6 Kasım olarak belirlendi.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 21 Kasım günü saat 13.45'te Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

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