Babasının cesedini emekli maaşı için dondurucuda saklayan şahıs yakalandı

Yunanistan'da bir kişi, babasının emekli maaşını almaya devam edebilmek için cesedini yıllarca bir otelin bodrumundaki dondurucuda sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 90 yaşındaki emekli öğretmenin doğal nedenlerle öldüğü, olaya ilişkin cinayet şüphesinin bulunmadığı bildirildi.

55 yaşındaki oğul hakkında "dolandırıcılık", "yanıltıcı beyanda bulunma" ve evinde havalı silah ele geçirilmesi üzerine "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Mora Yarımadası'ndaki Sparta şehri yakınlarında bulunan Mistras köyü sakinlerinin, uzun süredir haber alamadıkları yaşlı adam için yetkililere ihbarda bulunduğu aktarıldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aileye ait kullanılmayan bir otelin bodrum katındaki dondurucuda yaşlı adamın cesedini buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin, babasının yaklaşık iki buçuk yıl önce öldüğünü ve cesedi dondurucuya koyduğunu itiraf ettiği kaydedildi. Mahalle sakinleri ise emekli öğretmeni en az dört yıldır görmediklerini ifade etti.

Babasının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi incelemesinin ardından netleşecek.