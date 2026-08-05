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Binlerce kıymetli yazma eseri dijital ortama aktarıldı!

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Binlerce kıymetli yazma eseri dijital ortama aktarıldı!

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın alma yoluyla bünyesine kattığı 6 bin 388 yazma eseri kapsayan "Yeni Yazmalar Koleksiyonu"nu portal üzerinden araştırmacıların erişimine açtı.

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Foto - Binlerce kıymetli yazma eseri dijital ortama aktarıldı!

İslam ilimleri başta olmak üzere medeniyet tarihimize ışık tutan bu eşsiz eserler, muhtemel felaketlere karşı koruma altına alınırken araştırmalara da büyük kolaylık sağlayacak.

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Foto - Binlerce kıymetli yazma eseri dijital ortama aktarıldı!

TÜYEK, "portal.yek.gov.tr" adresi üzerinden erişime sunduğu yeni koleksiyonla Osmanlı ilim, kültür ve edebiyat tarihinin temel kaynaklarını araştırmacılarla buluşturuyor. Kurumun çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, 485 bin eseri ihtiva eden portalın kesintisiz erişim imkânı verdiğini belirtti. Yazma eserlerin dijitalleştirilmesinin tarihi hafızayı korumak adına hayati bir adım olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu sayede fiziksel yıpranmaların önüne geçildiğini ve muhtevanın emniyet altına alındığını dile getirdi.

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Foto - Binlerce kıymetli yazma eseri dijital ortama aktarıldı!

Koleksiyonun büyük kısmını İslamî ilimler oluşturuyor Satın alma yoluyla kuruma kazandırılan 20 bine yakın yazmanın ilk 6 bin 388 adedi için hem kataloglama hem de dijitalleştirme süreçleri tamamlandı. Zengin içeriğiyle dikkat çeken koleksiyondaki eserlerin yüzde 57'si Arapça, yüzde 38'i Türkçe ve yüzde 4,5'i Farsça kaleme alınmış metinlerden meydana geliyor. Konu dağılımında ise İslamî ilimler yüzde 59'luk oranla ilk sırada yer alıyor. Hanefi fıkhından kelama, tefsirden hadise kadar geniş bir sahayı kapsayan koleksiyonda; mantık, felsefe, tıp ve astronomi alanında yazılmış telif ve tercüme metinler de yer alıyor.

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Foto - Binlerce kıymetli yazma eseri dijital ortama aktarıldı!

Hicri 702 tarihli en eski nüsha ve müellif hatları Koleksiyon içerisinde tarihi tespit edilebilen en eski vesika, Hicri 702 yılına ait "Haşiye ala Şerhi'l-Varakat" isimli çalışma olarak öne çıkıyor. Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerini kapsayan geniş bir zaman dilimine ait olan yazmalar; İstanbul, Şam, Mekke, Kahire ve Kırım gibi coğrafyamızın farklı ilim merkezlerinde istinsah edildi. Metin tenkidi açısından büyük değer taşıyan 10'dan fazla müellif hattı nüsha, 30'dan fazla icazetname ve Yunus Emre ile Pir Sultan Abdal gibi halk şairlerinin şiirlerini barındıran cönkler de araştırmacıların istifadesine sunulmuş durumda.

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