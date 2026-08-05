Binlerce kıymetli yazma eseri dijital ortama aktarıldı!

Hicri 702 tarihli en eski nüsha ve müellif hatları Koleksiyon içerisinde tarihi tespit edilebilen en eski vesika, Hicri 702 yılına ait "Haşiye ala Şerhi'l-Varakat" isimli çalışma olarak öne çıkıyor. Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerini kapsayan geniş bir zaman dilimine ait olan yazmalar; İstanbul, Şam, Mekke, Kahire ve Kırım gibi coğrafyamızın farklı ilim merkezlerinde istinsah edildi. Metin tenkidi açısından büyük değer taşıyan 10'dan fazla müellif hattı nüsha, 30'dan fazla icazetname ve Yunus Emre ile Pir Sultan Abdal gibi halk şairlerinin şiirlerini barındıran cönkler de araştırmacıların istifadesine sunulmuş durumda.