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Kırmızı akan Kan Şelalesi’ndeki büyük sır çözüldü: Yüzlerce metre altında bulundu

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Kırmızı akan Kan Şelalesi’ndeki büyük sır çözüldü: Yüzlerce metre altında bulundu

Antarktika'nın en gizemli noktalarından biri olan ve demir açısından zengin tuzlu suyu nedeniyle kıpkırmızı akan Kan Şelalesi üzerinde araştırma yapan bilim insanları, buzulların altında aktif mikroskobik canlı topluluklarına ulaştı. Yapılan kapsamlı RNA analizleri sonucunda, geçmişte buzul altında hapsolmuş deniz kaynaklı ökaryot organizmaların hücresel onarım ve tuzlu koşullarda hayatta kalma gen aktiviteleri saptandı. "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan bu olağanüstü bulgu, dünyanın en uç coğrafyalarındaki yaşam sınırlarının ve gezegenin geçmişinin anlaşılması adına çığır açıcı bir gelişme olarak kayda geçti.

#1
Foto - Kırmızı akan Kan Şelalesi’ndeki büyük sır çözüldü: Yüzlerce metre altında bulundu

Dünya genelinde bilim insanları eski medeniyetlere ait canlıları araştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda sadece hayvan türleri değil, bitki türleri ve deniz canlıları da boy gösteriyor. ABD'de araştırmacılar, Antarktika kıtasında bir buzuldan kırmızı renkte akan Kan Şelalesi yakınlarında aktif ve deniz kaynaklı mikroskobik ökaryot canlılardan oluşan bir topluluğun moleküler kanıtlarını keşfetti.

#2
Foto - Kırmızı akan Kan Şelalesi’ndeki büyük sır çözüldü: Yüzlerce metre altında bulundu

ABD'deki California San Diego Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, Antarktika'da Taylor Buzulu'ndan demir bakımından zengin tuzlu suyu nedeniyle kırmızı renkte akan Kan Şelalesi'ne yönelik çalışma yürüttü.

#3
Foto - Kırmızı akan Kan Şelalesi’ndeki büyük sır çözüldü: Yüzlerce metre altında bulundu

Buzulun bitiş noktası yakınlarından ve şelalenin döküldüğü vadideki farklı habitatlardan toplanan 167 örneği analiz eden araştırmacılar, numunelerdeki organizmaları tespit etmek ve aktif olup olmadıklarını anlamak için RNA inceleme yöntemi kullandı.

#4
Foto - Kırmızı akan Kan Şelalesi’ndeki büyük sır çözüldü: Yüzlerce metre altında bulundu

Araştırmacılar, buzulun bitiş noktası yakınlarında aktif ve deniz kaynaklı mikroskobik ökaryot canlılardan oluşan bir topluluğun moleküler kanıtlarına rastladı. Bu bulgunun, deniz suyunun Antarktika'nın eski dönemlerinde vadiye girmiş ve buzul altında hapsolmuş olabileceğini gösterdiğine dikkati çeken araştırmacılar, şelalede kıtanın geçmişine ışık tutacak biyolojik ipuçlarının mevcut olabileceğini ortaya koydu.

#5
Foto - Kırmızı akan Kan Şelalesi’ndeki büyük sır çözüldü: Yüzlerce metre altında bulundu

Araştırmacılar ayrıca örnekler arasında fotosentez, stres tepkileri, hücresel onarım ve tuzlu koşullarda hayatta kalma ile bağlantılı gen aktivitesine sahip aktif ökaryotlara da rastladı. Araştırmanın sonuçları, "Nature Geoscience" adlı dergide yayımlandı.

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