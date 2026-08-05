Kırmızı akan Kan Şelalesi’ndeki büyük sır çözüldü: Yüzlerce metre altında bulundu

Antarktika'nın en gizemli noktalarından biri olan ve demir açısından zengin tuzlu suyu nedeniyle kıpkırmızı akan Kan Şelalesi üzerinde araştırma yapan bilim insanları, buzulların altında aktif mikroskobik canlı topluluklarına ulaştı. Yapılan kapsamlı RNA analizleri sonucunda, geçmişte buzul altında hapsolmuş deniz kaynaklı ökaryot organizmaların hücresel onarım ve tuzlu koşullarda hayatta kalma gen aktiviteleri saptandı. "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan bu olağanüstü bulgu, dünyanın en uç coğrafyalarındaki yaşam sınırlarının ve gezegenin geçmişinin anlaşılması adına çığır açıcı bir gelişme olarak kayda geçti.