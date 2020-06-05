Vekilliği düşürülen HDP'liler gözaltına alındı! İşte ilk kareler
Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven gözaltına alındı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.
Milletvekilleri düşürüldü
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.
Gözaltına alındılar
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.
İki HDP'li de haklarındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı.
İşte o kareler: