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Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”

BURSA (İHA) – AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, millet ittifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e seslenerek, “Siyaset yapan kişiler millete karşı olmalı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:07
Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”

BURSA (İHA) – AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, millet ittifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e seslenerek, “Siyaset yapan kişiler millete karşı olmalı. Gizli kapılar ardında kurulan ittifakları açıkça ortaya koymalısınız. Biz MHP ile birlikte kurduğumuz cumhur ittifakını milletimizin gözü önünde gerçekleştiriyoruz. Siz de biraz delikanlı olun, kapalı kapılar arkasında kimlerle yol yürüdüğünüzü bu millete deklare edin” dedi.


AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yıldırım Vişne Caddesi’nde esnaf ziyareti, Esenevler Pazarı ve dernek ziyaretlerini devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk genel seçimini yaptıklarını şimdi ise mahallî seçimde olduklarını dile getiren Esgin, “İttifakların söz konusu olduğu bir seçim. Bizim kiminle yol yürüdüğümüz çok açık ve net. Biz milletin kalbinde, gönlünde kurulmuş olan bir gönül ve duruş ittifakı ile yolumuza devam ediyoruz. Ruhu Yenikapı’da yazılmış olan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Kapalı kapıların ardında, gizli pazarlıklarla ortaya konan ittifakların milletin kök değerlerine hizmet etmeyeceğini, milletin geleceğine hizmet etmeyeceğini açık dille ifade etmiştik” dedi.



“Delikanlı olun, kiminle yol yürüdüğünü açıklayın”


Bozbey’e seslenen Esgin, “HDP çok açık ve net kameraların önünde CHP ile olan ittifaklarını anlatıyor. Aynı şekilde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının da kiminle yol yürüdüğü konusunda açıkça, delikanlı bir şekilde ifade etmesini milletimiz bekliyor. Vatandaşımız, her şeyin farkında. Kapalı kapılar ardında, gizli ittifaklar ve iş birlikleri ile yürüttüğünüz süreçte biraz delikanlı olun ve kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin. Sizin gizli ittifakınızın ortağı bunu açıkladı ve açıklıyor. Sizden beklenen bu ittifakı açıklayın. Milletin gözünün içine bakarak aldatıp, kandırmayın. Siz bugün bunu bu şekilde yaparsanız, yarın bu millete verebileceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Zaten Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak geçen dönemde ortaya koyduğu projelerde yüzde 5’lik bir performansı var. 33 proje açıklamış, 30 tanesini hiç yapmamış. 3 tane projesiyle ilgili tartışma var. Cumhur ittifakı adayımız Alinur Aktaş’ın projeleri ortada. Ayakları yere basan, finansman analizi yapılmış, son derece ihtiyaç analizleri ortaya konmuş, maliyeti ortaya konmuş projeler” diye konuştu.


“Hizmet belediyeciliğinde sınıfta kalmış bir belediye başkanı Bursa’nın yarınları ile ilgili ne yapabilir”


CHP adayının ortaya koyduğu projelerin hiçbir tanesinin finansal analizinin yapılmamış olduğunu vurgulayan Esgin, “Raylı sistemde ortaya koyduğu projelerin 2 dönemde Büyükşehir bütçesi ile bitirilmesi mümkün değil. Maaş ödemese, alt yapı, üst yapı, kavşak, yol, sosyal belediyecilik yapmayıp, sadece raylı sistemlere bu bütçeye ayırsa 2 dönemde açıkladığı projeleri gerçekleştirme şansı yok. Geçen dönemde vaat ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmeyen belediye başkanının algılarla reklam ve tanıtım belediyeciliğinde performansı ve başarısı yüksek. Hizmet belediyeciliğinde sınıfta kalmış bir belediye başkanı Bursa’nın yarınları ile ilgili ne yapabilir? Bursalıların bu soruyu kendilerine sorması gerekiyor. Kirli, gizli, masa başındaki ittifaklarla bu insanların gözünün içerisine bakarak bu samimiyetsizliği gösterenlerin yarın Bursa’nın geleceği ile ilgili çok önemli projeksiyonlara nasıl adım atabileceği son derece şüphelidir. Bu anlamda milletimizin firasetine her zamanki gibi güveniyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:07
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