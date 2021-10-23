  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BM duyurdu: Hayal kırıkılığıyla sonuçlandı

Esad katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Tuhaf tuhaf hareketler! Biden canlı yayında 15 saniye boyunca kilitlendi ve...

Anne adayları dikkat! Bebeğin cinsiyeti koronavirüsü etkiliyor

Toplumun yarısına hakaret eden provokatöre ödül gibi ceza! Provokasyona kaldığı yerden devam

TRT Genel Müdürü Sobacı: Batı merkezli, dayatmacı kültürel sese tek alternatif Türk dünyası olacak

Almanya'dan Başkan Erdoğan'a küstah "Osman Kavala" cevabı

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi! Misliyle karşılık verildi: Etkisiz hale getirildiler

Uzman isimden hemen uyarı geldi! Aman dikkat… Altını olanlara ve bozduracaklara çağrı

Cumhurbaşkanı adayı asistanıyla basıldı! Fotoğrafı yayınlayan isim görevden alındı
Gündem Vekil değil sanki mafya! CHP'li Özel böyle tehdit etti
Gündem

Vekil değil sanki mafya! CHP'li Özel böyle tehdit etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve hükümeti tehdit etmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 01:04:00 -
Vekil değil sanki mafya! CHP'li Özel böyle tehdit etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bir skandal daha geldi.

Boğaziçili provokatörlere arka çıkan Özel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve hükümeti tehdit etmeye kalktı.

"Boğaziçi Üniversitesi'nde bu ülkenin geleceği en başarılı öğrencilerine yönelen saldırıları lanetliyorum." ifadesini kullanarak provokatörlere destek olan CHP'li Özel, "Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasadışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!" iddialarında bulundu.

İşte Özel'in o tepki çeken tweeti:

CHP'li Özel'e gelen tepkiler ise şu şekilde:

- Hayırdır Özgür bir cesaret gelmiş sana, bu akşam fazla kaçırdın galiba.
- Öğrenci rektörün arabasının üstünde tepinmez eyyy Özgür Özel.
- Şu zıkkımı içmeyin, içince sapıtıyorsunuz.
- Namertlik ile ilgili şüphe yok zaten.
- Boğaziçili olunca her türlü hakaret, eylem,düzen bozmak,anarşi serbest mi? Kim kendi çıkarları için taraftar toplamaya çalışıyorsa Allah kahretsin onları.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den heyecanlandıran petrol keşfi
Aktüel

Türkiye'den heyecanlandıran petrol keşfi

Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına devam eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. TPAO'nun ..
Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor
Kadın - Aile

Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, soğuk havaların sevilen yiyeceklerinden kestanenin tam bir şifa deposu olduğunu belirtti. ..
Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçilere çağrı: Tarlanıza ekin
Gündem

Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçilere çağrı: Tarlanıza ekin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere dünyadaki en önemli yağlı tohum bitkilerinden biri olan "Kanola" ekme çağrısında bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay