Vekil değil sanki mafya! CHP'li Özel böyle tehdit etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bir skandal daha geldi.

Boğaziçili provokatörlere arka çıkan Özel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve hükümeti tehdit etmeye kalktı.

"Boğaziçi Üniversitesi'nde bu ülkenin geleceği en başarılı öğrencilerine yönelen saldırıları lanetliyorum." ifadesini kullanarak provokatörlere destek olan CHP'li Özel, "Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasadışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!" iddialarında bulundu.

İşte Özel'in o tepki çeken tweeti:

CHP'li Özel'e gelen tepkiler ise şu şekilde:

- Hayırdır Özgür bir cesaret gelmiş sana, bu akşam fazla kaçırdın galiba.

- Öğrenci rektörün arabasının üstünde tepinmez eyyy Özgür Özel.

- Şu zıkkımı içmeyin, içince sapıtıyorsunuz.

- Namertlik ile ilgili şüphe yok zaten.

- Boğaziçili olunca her türlü hakaret, eylem,düzen bozmak,anarşi serbest mi? Kim kendi çıkarları için taraftar toplamaya çalışıyorsa Allah kahretsin onları.



