Vehbi Korkutata kaleme aldı! Bakan Mustafa Çiftçi'nin Kudüs duası!

Korkutata’nın yazısı şöyle:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin dile getirdiği "Kudüs Valiliği" duası Tel Aviv'de büyük panik oluşturdu.

Çünkü Gazze'de on binlerce masum sivili katlederek soykırım suçu işleyen İsrail'in Savunma Bakanı İsrael Kartz sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı, Bakan Çiftçi’yi ve Türk tarihini hedef aldı. İşte Çiftçi'nin o duası.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Haziran'da Çorum Belediye'since belediye konferans salonunda düzenlenen fahri hemşehrilik berat töreninde yaptığı konuşmada, Kudüs için kurduğu hayali anlattı.

Bakan Çiftçi, "Kudüs" bizim ortak çizgimiz ve ortak hayalimizdir. Yar Rab beni "Kudüs" valisi olarak görev yapmamı İhsan eyle. Çiftçi, Türkiye'nin çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha yolumuz uzun, inşallah göklerde Kızıl Elma'yı da göreceğiz."

“Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valilik döneminde, Cenabıhak'tan bir niyazım vardı. Malum, burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu, Rabb'im bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et duasında bulundum ve inşallah Allah nasip edecektir. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere mutlaka gösterecektir. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Çok güzel bir lider var."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den İsrailli Bakan Katz'a sert yanıt!

Bakan Çiftçi, İsrail Savunma Bakanının İsrael Katz'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Çiftçi, "Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi

Bakan Çiftçi’nin duası, “Rabbim bir gün de olsa bana Kudüs Valiliğini nasip etsin” sözleri İsrail yönetiminde rahatsızlık oluşturdu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çiftçi’yi ve Türkiye’nin Kudüs konusundaki söylemlerini hedef aldı.

Kudüs’e yönelik tarihi ve manevi bağlara vurgu yapan Bakan Çiftçi, geçmişte olduğu gibi bölgenin yeniden huzur ve özgürlüğe kavuşacağına inandığını belirtti. Çiftçi’nin sözleri özellikle İsrail basınında ve siyasi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Konuşmasında Kudüs’ün özgürlüğüne olan inancını dile getiren Çiftçi, bölgenin geleceğine ilişkin umutlarını paylaşırken, açıklamalar kısa sürede uluslararası gündeme bomba etkisi yaptı.

İsrailli Bakan rahatsız oldu

Katz paylaşımında, “Kudüs Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir. İsrail her türlü tehdide karşı kendisini koruma gücüne sahip güçlü bir devlettir” ifadelerini kullandı.

İngiliz işgaline kadar bölgede yaşayan halkın %84'ü Müslüman Arap'tı

1917'de İngiliz işgali altına giren Kudüs Osmanlı Devleti tarafından atanan mutasarrıflarca yönetilmekteydi.

İngiliz işgaline kadar bölgede yaşayan halkın %84'ü Müslüman Araplardan oluşmaktaydı. Yahudi nüfusu yüzde 8'den ibaretti.

Başkan Erdoğan ne diyor, "Dünya 5'ten büyüktür!

Neden

Çünkü Osmanlı Devleti Aliye’nin şahlanışının zamanı gelmiştir. Allah mutlaka bu zaferi insanlara nasip edecektir.

Çünkü Türkiye'nin başında İslam dünyasının gönlünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardır.

Araştırmacı - Gazeteci, Yazar

Vehbi Korkutata