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Kırşehir’de yolun ortasında klozeti görenler hayatının şokunu yaşadı! Sebebi tepki çekti

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Kırşehir’de yolun ortasında klozeti görenler hayatının şokunu yaşadı! Sebebi tepki çekti

Kırşehir'in merkezinde yürütülen kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan absürt manzara görenleri hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu. Açıkta kalan foseptik kapağını kapatmak için ilginç bir yönteme başvuran ekipler, güvenliği(!) kapağın üzerine sıfır klozet monte ederek sağlamaya çalıştı. Kısa süre içinde sokaktakilerin cep telefonlarıyla kaydettiği bu ilginç görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

#1
Foto - Kırşehir’de yolun ortasında klozeti görenler hayatının şokunu yaşadı! Sebebi tepki çekti

Kırşehir'de Medrese Mahallesi Melikgazi Gazi Caddesi üzerinde yürütülen kanalizasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından foseptik kapağının üstü, güvenlik amacıyla klozetle kapatıldı.

#2
Foto - Kırşehir’de yolun ortasında klozeti görenler hayatının şokunu yaşadı! Sebebi tepki çekti

Klozetin foseptik kapağı üzerinde durduğu görüntü, çevrede bulunan vatandaşları hayrete düşürdü. Mahalle sakinlerinden Durmuş Öcal, uygulamaya tepki göstererek, "Rezillik. Hangi çağda yaşıyoruz? Klozet koymak ne demek? Böyle bir uygulama kabul edilemez" dedi.

#3
Foto - Kırşehir’de yolun ortasında klozeti görenler hayatının şokunu yaşadı! Sebebi tepki çekti

Bir başka vatandaş Adem Sayan ise hayatında ilk kez böyle bir önlem gördüğünü belirterek, "Hayatımda ilk kez böyle bir önlem görüyorum. İnsanın aklı almıyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kırşehir’de yolun ortasında klozeti görenler hayatının şokunu yaşadı! Sebebi tepki çekti

Öte yandan, foseptik kapağının üzerine yerleştirilen klozet ilginç görüntüler oluştururken, çevrede bulunan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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