Kırşehir’de yolun ortasında klozeti görenler hayatının şokunu yaşadı! Sebebi tepki çekti

Kırşehir'in merkezinde yürütülen kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan absürt manzara görenleri hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu. Açıkta kalan foseptik kapağını kapatmak için ilginç bir yönteme başvuran ekipler, güvenliği(!) kapağın üzerine sıfır klozet monte ederek sağlamaya çalıştı. Kısa süre içinde sokaktakilerin cep telefonlarıyla kaydettiği bu ilginç görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.