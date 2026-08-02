Susuzluk Sessizce Hasta Ediyor!

Yaz mevsimi denildiğinde akla çoğu zaman tatil, güneş ve deniz gelir. Ancak bu güzel günlerin görünmeyen bir yüzü daha vardır: Sessizce ilerleyen susuzluk. Çoğu insan susadığını hissetmediği sürece su içmeye ihtiyaç duymadığını düşünür. Oysa uzmanlar, susama hissinin çoğu zaman vücudun “artık geç kalıyorsun” uyarısı olduğunu ifade ediyor. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60’ı sudan oluşur. Beynimizden kalbimize, böbreklerimizden kaslarımıza kadar bütün organlarımız düzenli çalışabilmek için suya ihtiyaç duyar. Su yalnızca susuzluğu gideren bir içecek değildir; hayatın kendisidir. Nitekim Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de bu hakikati şu ifadeyle bildirir: “Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar mı?” (Enbiyâ Suresi, 30) Bu ayet, suyun sadece biyolojik değil, aynı zamanda ilahi bir nimet olduğunu da hatırlatmaktadır.