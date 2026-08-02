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Ünlü isim de aralarında... Çığ düştü, büyük faciada 10 dağcı hayatını kaybetti

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Ünlü isim de aralarında... Çığ düştü, büyük faciada 10 dağcı hayatını kaybetti

Pakistan'ın en zorlu tırmanış rotalarından biri olan 8 bin 51 metre yüksekliğindeki Broad Peak Dağı'nda meydana gelen çığ felaketi uluslararası spor camiasını yasa boğdu. Dünyanın en yüksek 14 zirvesine en kısa sürede tırmanarak rekor kıran dünyaca ünlü Nepalli dağcı Nirmal Purja'nın da aralarında bulunduğu 10 dağcı, düşen çığın altında kalarak yaşamını yitirdi. Sarp arazi şartları ve tehlikeli hava koşulları nedeniyle hayatını kaybeden dağcıların naaşlarının güvenli noktaya indirilmesi için kurtarma ekipleri seferber edildi.

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Foto - Ünlü isim de aralarında... Çığ düştü, büyük faciada 10 dağcı hayatını kaybetti

Pakistan'ın Broad Peak Dağı zirvesinde 30 Temmuz'da çığ düştü. Olayın ardından kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja’nın da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi.

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Foto - Ünlü isim de aralarında... Çığ düştü, büyük faciada 10 dağcı hayatını kaybetti

43 yaşındaki Purja'nın organizasyon şirketi Elite Exped, ünlü dağcının 8 bin 51 metre yüksekliğindeki tırmanışta meydana gelen çığda sonrasında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, "Bugün büyük bir üzüntüyle Nirmal Purja'nın Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Seferde yer alan diğer ekip üyelerinin de yaşamını yitirdiği bilgisi tarafımıza ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

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Foto - Ünlü isim de aralarında... Çığ düştü, büyük faciada 10 dağcı hayatını kaybetti

Pakistanlı yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda dağcıların yerlerinin tespit edildiğini ancak, cesetlerin zorlu arazi şartları nedeniyle henüz bulundukları noktadan indirilemediğini bildirdi. Yetkililer, hayatını kaybeden dağcılardan 6'sının Nepal, diğerlerinin ise Pakistan, Umman, ABD ve Çin vatandaşı olduğunu açıkladı. Pakistan'ın Gilgit-Baltistan Bölgesi Turizm Dairesi yetkilileri, bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğünü, ancak çığ bölgesinin sarp yapısı nedeniyle cenazelerin güvenli şekilde indirilebilmesi için çalışmaların dikkatli şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

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