Ünlü isim de aralarında... Çığ düştü, büyük faciada 10 dağcı hayatını kaybetti

Pakistan'ın en zorlu tırmanış rotalarından biri olan 8 bin 51 metre yüksekliğindeki Broad Peak Dağı'nda meydana gelen çığ felaketi uluslararası spor camiasını yasa boğdu. Dünyanın en yüksek 14 zirvesine en kısa sürede tırmanarak rekor kıran dünyaca ünlü Nepalli dağcı Nirmal Purja'nın da aralarında bulunduğu 10 dağcı, düşen çığın altında kalarak yaşamını yitirdi. Sarp arazi şartları ve tehlikeli hava koşulları nedeniyle hayatını kaybeden dağcıların naaşlarının güvenli noktaya indirilmesi için kurtarma ekipleri seferber edildi.