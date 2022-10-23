Vegan menü servisi başladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir öğrencinin başvurusu üzerine üniversitede hayvansal ürün tüketmeyen veganlar için de seçmeli menünün servis edilmesini sağladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, vegan olan bir öğrenci, okuduğu üniversite yemekhanesinde vegan menü bulunmadığını, vegan öğrencilerin en temel haklarından olan beslenme hakkını kullanamadığını, üniversite yönetimine yaptıkları başvurunun ise sonuçsuz kaldığını belirterek, KDK'ya başvuruda bulundu.

Kampüs içindeki diğer seçeneklerin de vegan öğrenciler için kısıtlı olduğunu, durumun ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını belirten öğrenci, konunun sadece üniversitelerde değil tüm ülke genelindeki toplu yemek sisteminin bulunduğu kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda da vicdan hürriyeti kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Başvuruyu alan KDK, ilgili üniversite yetkilileri ile temasa geçti. KDK'nın devreye girmesi sonucu üniversite yönetimi, seçmeli menü servis etmeye başladı. Diğer öğrencilerle aynı miktarda ve aynı ekonomik koşullarda vegan yemek servis edildiğini KDK’ya bildiren üniversite, öğrencinin taleplerinin yerine getirildiğini duyurdu.