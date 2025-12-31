Vefatının seneyi devriyesinde rahmetle anıyoruz: İşte Hasan Karakaya'nın yüreğini parçalayan olay! 'Biriniz bile açarsa başını hakkımı helal etmem!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisini takip etmek için gittiği kutsal topraklarda geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk'a yürüyen Karakaya'nın bu mücadelesinin verdiği yıllardan bir yazısını şimdi sizlerle paylaşacağız. Karakaya ağabey, 3 Kasım 1994'te Beklenen Vakit Gazetesi'nde yazdığı "Biriniz bile açarsa başını hakkımı helal etmem!" başlıklı yazısında Cerrapaşa Tıp Fakültesi'nde başörtüsü yasağına karşı verilen mücadeleyi ve etkilendiği olayı şöyle anlatmıştı.

İşte Karakaya'nın 3 Kasım 1994 tarihli o yazısı;

Biriniz bile açarsa başını hakkımı helal etmem!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bahçesindeki anlamlı direniş sürüyor... Şu an, imza sayısını vermem mümkün değil... Zira, 55 kız öğrencinin başlattığı imza kampanyasına, adeta imza yağıyor... Dün verdiğimiz rakam 320 bindi... Belki şu an 400 bine ulaşmıştır... Biraz sonra, belki de 500 bin...

Düşünebiliyor musunuz, 500 bin kişi “Başörtülü öğrencilerin yanındayız” diyor, adları ve imzalarıyla... Ancak, bir-iki tane “embesil” ortaya çıkıp, “Hayır” diyor!..

Söyleyecek hiçbir söz gelmiyor içimden... Duygularım kabarıyor, isyan ediyorum...

Ne demokrasi, ne insan hakları, ne kanun, ne hukuk, ne adalet, ne yönetmelik... Hiçbir şey tanımıyorum şu an... Hepsi “sahte” şu sistemde, hepsi masal...

Ortada tek bir gerçek var:

55 öğrencinin verdiği onurlu savaş ve bu savaşa destek veren yüzbinler, milyonlar...

Neden bu denli duygu yüklüyüm?..

Anlatayım:

Önceki gün Vakit’teydi kızlarımız... “Her şeyimiz” dedikleri Vakit’i ziyarete gelmişlerdi... Bir “gül” gibi sevdikleri, her nüshasını güllerle bezedikleri gazetelerine teşekkür etmeye gelmişlerdi...

Oysa teşekkür edilesi onlardı...

Bir olay anlattılar... Gözlerim dolu dolu, tüylerim diken diken oldu...

Sıradan bir vatandaş gelmiş yanlarına... Kucağındaki metrelerce uzunluktaki beyaz kâğıt üzerinde “destek” imzaları var... En az 2-3 bin isim... “Yanınızdayız” diyorlar...

Adamcağız, teslim etmiş imzaları... Teslim ederken de şu sözler dökülmüş yüreğinden:

“Bakın, kapı kapı dolaştım, tek tek topladım bu imzaları... Ancak, içinizden biri bile açarsa örtüsünü, hakkımı helal etmem...”

Zor tuttum kendimi... Yüreğim, çoktan boşalmıştı zembereğinden... Ama, gözyaşlarımı içime akıttım... İsyan ettim zulme...

Ve yalvardım Allah’a:

-Ya Rabbim, Sen bilirsin.

Daha kendime gelememişken, bu defa Sivaslı mazlumların Kırşehir E Tipi Cezaevi’nden gönderdikleri faks sayfaları akmaya başladı makineden... 1, 2, 3... Tam 223 imza!..

Özgürlük istiyorlardı... Başörtüsüne özgürlük...

Dünya’ya at gözlüğü ile bakanlar, örtü ile mayoyu birbirine karıştıranlar, kafaları örümcek bağlamışlar, hâlâ 1940’larda yaşayanlar, duyuyor muydu acaba bu haykırışları?..

Unutmasınlar ki, “sağır” babalarına da kalmadı bu dünya!..

Gaziantep’te bir garip ihraç karar

Gaziantep’te, Lionslar garip fırıldaklar çeviriyor bugünlerde.

Gücünü nereden aldığı bizce malum olan bu kökü dışarda odaklar, “İnanan” insanlara karşı zulümde, sanki “resmi” güçlerle yarışıyor.

Olayı Vakit’in Gaziantep muhabiri Ramazan Toprak aktarıyor ve diyorki, “Altı Nokta Körler Derneği Gaziantep Şubesi’nin bir üyesi olan Enver Albayram, 26.8.1994 tarih, 94/53 sayılı kararla garip bir biçimde üyelikten atıldı.” Ramazan Toprak, “ihraç kararı”nın bir nüshasını da fakslamış bize.

İşte Enver Albayram’ı dernekten ihraç ettiren 3 suç.

1- Derneği bir başka siyasi partinin örgütü haline getirme gibi propaganda yaptığınız,

2- Laiklik ilkesini dinsizlik olarak savunduğunuz.

3- Görme özürlü gençleri ve bazı üyelerimizi dini vakıf ve siyasi partilere götürdüğünüz...

Enver Albayram’ı ihraç eden derneğin başkanlığını halen yürüten Nurten Çakmur, daha önce Gaziantep Lions Kulübü’nün başkanıydı. Başkanlığının sona ermesiyle “üye” olarak faaliyetini sürdürüyor.

Nurten Çakmur, bir yandan üyeliğini sürdürürken, bir yandan da Körler Derneği’ni Lions’un bir şubesi olarak kullanıyor. Bununla da kalmıyor.

Sağlık ve gıda yardımı adı altında görme özürlü vatandaşlara, bu kulübün propagandasını yapıyor. Üyelerden Enver Albayram’ın Refah Partisi Gaziantep İl Teşkilatı’na üyeliğini yaptırıp, Milli Gençlik Vakfı’nca düzenlenen toplantılara katılması, dernek yöneticilerini son derece rahatsız ediyor. Kısa zamanda toplanan yönetim kurulu üyeleri, Enver Albayram’ın üyeliğine alelacele son veriyorlar.

Şu garipliğe bakın ki, kararın altına imzasını koyan Mehmet Türkoğlu, SHP İl Teşkilatı’nın bir delegesidir. Derneğin başkanı olan Nurten Çakmur ise kökü dışarda bir kuruluş olan Lions kulübünde üst düzey bir yetkilidir. SHP’nin dernek içerisinde açıktan propagandasının yapılması da cabası! 27 Mart mahalli seçimleri öncesi dernek saymanı açıktan SHP’nin desteklenmesini ve oyların bölünmemesini telkin etmişti.

Hani denilir ya, “Dinime dahleden bari müselman olsa!”

Tıpkı o hesap! “Partili” diye Enver Albayram’ı ihraç edenler, kendileri, parti çalışmalarının tam göbeğinde!

Enver Albayram’ın ihraç kararının duyulması büyük tepki toplamış Gaziantep’te.

Tepkiler böyle devam ederse, Nurten Hanım kendine kaçacak delik arasın. Mazlumun ahını alanlar bunun aheste aheste çıkacağını unutmasın!

Alkolaikler

Sabah’ın “Geceyarısı Kovboyu” Aykut Işıklar aynen şunları yazıyor: “On iki milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da, canlı müzik yapılan barları ve gece kulüplerini dolaşan en fazla bin kişi var... Bu tür yerlerde hayatını kazanan patron, sanatçı, garson, komi, aşçı ve kapı görevlileri ise iki bin kişi…”

“Ama, buna rağmen...” diyor ve ekliyor Aykut Işıklar, “Dağ-taş bar oldu!”

Diyeceksiniz ki; “Bize ne bundan?”

Haklısınız... Ancak, elinizde bir “belge” bulunsun istedim...

Hani, “Beyoğlu elden gitti, Ortaköy’ün canına okunuyor!” diye bas bas bağırırken bir yerlerini yırtanlar var ya, sayıları topu topu 3 bin kişi!..

Ve o 3 bin kişi, 12 milyon kişiye resmen hükmetmek istiyor... Demem o ki, pek ciddiye almayın, bunlarınki safi kuru gürültü!..

Bizim Mehmet Keskinkılıç, güzel bir tabir bulmuş bunlar için:

Alkolaikler!..

Çıkardıkları gürültüye sakın pabuç bırakmayın... Topu topu 3 bin kişiler!..