Yanlarındaki bebeği yok saydılar! Bursa’da pes dedirten görüntü
Bursa Yıldırım'da dilencilik yapan iki kadın, yer meselesi nedeniyle kavga etti. Kucağından düşen bebeğin yerde ağlamasına rağmen tartışmayı sürdüren kadınların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da görenleri hayrete düşüren görüntüler kaydedildi.
Olay, Yıldırım ilçesi Otosansit mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede dilencilik yapan iki kadın arasında yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kadınlardan birinin kucağından düşen bebek yere oturarak ağlamaya başladı.
Yerde oturan bebeğe aldırış etmeyen kadınların kavga etmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar kısa sürede ayrılarak bölgeden uzaklaştı.