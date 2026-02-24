  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Bizimkiler dizisinde Merve Kavakçı'ya atılan iftiralar ve eski Türkiye'nin vesayetçi yüzü! Eskiyi görmek isteyen açsın izlesin AK Partili Adem Yıldırım'dan o bildiriye sert tepki! "Laiklik kılıfı altında millet ve din düşmanlığı yapıyorlar!" Fransa ile ABD arasında "diplomatik kriz"! Büyükelçi çağrıldı ama gitmedi Tüm dünya bu görüşmeyi bekliyordu! KKTC ve GKRY liderleri ilk kez bir araya geldi Vahdet Vakfı’ndan seküler yobazlara tepki! “Anadolu’nun mayası İslam’dır” Ekonomide 'güven' meyvesini veriyor: Bakan Şimşek enflasyonda 'düşüş' rotasını çizdi Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak... AB'nin jeopolitik rotasında kilit rol oynuyoruz Tek şansları Türkiye
Yaşam Yanlarındaki bebeği yok saydılar! Bursa’da pes dedirten görüntü
Yaşam

Yanlarındaki bebeği yok saydılar! Bursa’da pes dedirten görüntü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa Yıldırım'da dilencilik yapan iki kadın, yer meselesi nedeniyle kavga etti. Kucağından düşen bebeğin yerde ağlamasına rağmen tartışmayı sürdüren kadınların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da görenleri hayrete düşüren görüntüler kaydedildi. 

 

Olay, Yıldırım ilçesi Otosansit mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede dilencilik yapan iki kadın arasında yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kadınlardan birinin kucağından düşen bebek yere oturarak ağlamaya başladı.

 

Yerde oturan bebeğe aldırış etmeyen kadınların kavga etmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar kısa sürede ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Kardeşe Ağır Ceza
Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Kardeşe Ağır Ceza

Aktüel

Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Kardeşe Ağır Ceza

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında büyük kavga!
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında büyük kavga!

Yerel

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında büyük kavga!

Sokak kavgası kanlı bitti!
Sokak kavgası kanlı bitti!

Yaşam

Sokak kavgası kanlı bitti!

İftar Saatinde Sinirler Gerildi: Park Yüzünden Sokak Ortasında Kavga
İftar Saatinde Sinirler Gerildi: Park Yüzünden Sokak Ortasında Kavga

Aktüel

İftar Saatinde Sinirler Gerildi: Park Yüzünden Sokak Ortasında Kavga

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23