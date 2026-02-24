Elebaşı Abdi: ABD Kürtler için büyük hayal kırıklığı oldu! Anlaşma bozulursa bu kez Şam’la sonuna kadar savaşacağız!

Almanya’nın skandal bir kararla ilk kez bir terör örgütü elebaşını davet ettiği Münih Güvenlik Konferansında, ABD'nin PBS kanalına verdiği ABD'ye sitem eden Abdi, ocak ayı sonunda Suriye ile imzaladığı anlaşmayı ABD'nin kendilerine destek vermemesi üzerine mecburen imzalamak zorunda kaldıklarını ima etti.

Abdi, "Bu anlaşmanın Kürtler için en iyi anlaşma olduğunu söylemiyoruz. Ancak mecburduk" dedi.

Ocak ayında yaşanan askeri ve ekonomik gelişmelerin ardından DSG, petrol sahaları ve bazı sınır kapıları dahil olmak üzere kuzeydeki geniş alanlardan çekilmek zorunda kalmıştı.

Anlaşma kapsamında Kürt güçlerinden dört tugayın Suriye ordusuna entegre edilmesi, karşılığında ise Şam’ın Kürtlerin sivil ve eğitim haklarını tanıması öngörülüyor.

ÖZERKLİK İSTİYORUZ YEREL YÖNETİM DAYATIYORLAR

Anlaşmanın içeriğindeki yönetim modeline ilişkin soruları yanıtlayan Abdi, Şam’ın merkeziyetçi tavrına dikkat çekti.

Abdi, "Biz özerklik (otonomi) istiyoruz. Ancak mevcut durumda Şam hükümetinin bizi kabul etme şartı sadece ‘yerel yönetim’ (yerel idare) ile sınırlı. Bu modelle Kürtlerin kendi bölgelerini yönetmesi ve Kürt kimliğini koruması hedefleniyor" dedi.

Mazlum Abdi, anlaşmanın başarısız olması ihtimaline karşı ise Şam'ı tehdit etti: "Eğer bu anlaşma çökerse Şam ile sonuna kadar savaşırız."

HALKIMIZIN GÜVENİ KALMADI

ABD’nin bölgedeki askeri varlığını azaltma ve çekilme kararına ilişkin görüşlerini paylaşan Abdi, bu hamleyi "iyi bir fikir" olarak görmediğini söyledi. Abdi, Washington’ın tutumuna dair eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "Bölgelerimize yönelik büyük saldırılar düzenlendiğinde ve insanlarımız katledildiğinde, ABD’nin tavrı bu saldırıları durduracak kadar güçlü değildi. Bu zayıf duruş nedeniyle halkımız arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor."

Kendi kimliğine dair sorulan bir soruya ise Abdi şu yanıtı verdi: "İki kimliğim var; Suriyelilik ve Kürtlük. Özümde Kürdüm ve her iki kimliğimle de gurur duyuyorum. Suriye’nin yeniden inşa edilmesini istiyoruz ama aynı zamanda Kürt bölgelerinin gelişmesini, refaha kavuşmasını ve Kürtlerin ülke içinde temel bir rol üstlenmesini arzuluyoruz."