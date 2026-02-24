Vakıf sofraları 81 ilde kuruluyor! 6 ülkede her gün binlerce kişiye iftar

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün önceki sene 81 ilde iftar sofraları kurduğunu hatırlatarak, “Vakıf İftar Buluşmalarında günlük yaklaşık 100 bin vatandaşımızla aynı sofrayı paylaştık. Yaklaşık 3 milyon öğün iftar ikramı gerçekleştirildi. Bununla da yetinmedik; gönüllere dokunan etkinliklerle, çocuklarımız için düzenlenen programlarla, hediyelerle ramazanın sevincini katladık. Bu kadim hayır geleneğini sadece ülkemizle de sınırlı tutmadık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Bosna Hersek’e, Kosova’ya uzanan gönül coğrafyamızda iftar sofraları kurduk. Bu sene yine 81 ilimizde varız; günlük 100 bine yakın vatandaşımıza ulaşarak yaklaşık 3 milyon öğün iftar yemeği ikram edeceğiz. Yurt dışında ise KKTC, Bosna, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Filistin olmak üzere 6 ülkede, 13 şehirde, 15 farklı noktada her gün toplam 12 bin 420 kardeşimizle iftar sofralarında buluşacağız. Gazze’de de günlük 10 bin kişilik iftar organizasyonuyla mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze’de Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra bazı vakıflarımızın da iftar yemeği verdiğini biliyoruz. Milletimiz Gazzeli kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır ve bırakmayacaktır. Ayrıca yurt dışı kuru gıda yardımlarıyla on binlerce aileye destek sağladık. Bayramlık yardımları kapsamında ise 2025 yılında 40 bini aşkın öksüz ve yetim evladımızın yüzünün gülmesine vesile olmaya çalıştık olduysak ne mutlu bizlere. Bu sene ise 50 binin üzerinde yavrumuzun bayramlık sevincine şahit olacağız” ifadelerinde bulundu.