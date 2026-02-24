Vakıf sofraları 81 ilde kuruluyor! 6 ülkede her gün binlerce kişiye iftar

Bakan Ersoy, iftar programı öncesinde yaptığı konuşmada vakıf geleneğinin toplumsal dayanışmadaki önemine vurgu yaptı. Bakan Ersoy, “Bugün burada, ülkemizde faaliyet gösteren 600’ü aşkın vakfın temsilcisiyle aynı sofranın etrafında buluşuyor olmamız sadece bir iftar programı değildir. Bu buluşma, aynı zamanda ecdadımızın asırlardır süregelen bir medeniyet mirasının da yaşatılmasıdır. Bu topraklar, vakıf medeniyetinin kök salıp yeşerdiği; iyiliğin, merhametin ve dayanışmanın asırlardır hayat bulduğu bir coğrafyadır. Bu kadim medeniyet havzasında vakıflar yalnızca bir müessese değil, bir hayat anlayışıdır. Paylaşmanın, gözetmenin, yaşatmanın ve gelecek nesillere emanet bırakmanın adıdır. Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyetimize uzanan köklü vakıf geleneğinin emanetçileriyiz. Bu emanet; yalnızca taş binalar, hanlar, hamamlar, camiler değil; aynı zamanda iyilik, merhamet ve dayanışma ruhudur” diye konuştu.