SON DAKİKA
Vakıf sofraları 81 ilde kuruluyor! 6 ülkede her gün binlerce kişiye iftar
Vakıf sofraları 81 ilde kuruluyor! 6 ülkede her gün binlerce kişiye iftar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vakıf iftar buluşmaları kapsamında günlük yaklaşık 100 bin kişiye ulaşılacağını, yurt dışında ise 6 ülkede her gün 12 bin 420 kişinin iftar sofralarında bir araya geleceğini belirtti.

Vakıf sofraları 81 ilde kuruluyor! 6 ülkede her gün binlerce kişiye iftar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen “Vakıf Başkanları İftar Buluşması” programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, Ankara’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ‘Vakıf Başkanları İftar Buluşması’ programına katıldı. Programa Bakan Ersoy’un yanı sıra Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve vakıf başkanları katılım sağladı. İftar programında gelen davetlilere Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı restorasyon çalışmalarının yer aldığı slayt sunumu yapıldı.

Vakıf sofraları 81 ilde kuruluyor! 6 ülkede her gün binlerce kişiye iftar

Bakan Ersoy, iftar programı öncesinde yaptığı konuşmada vakıf geleneğinin toplumsal dayanışmadaki önemine vurgu yaptı. Bakan Ersoy, “Bugün burada, ülkemizde faaliyet gösteren 600’ü aşkın vakfın temsilcisiyle aynı sofranın etrafında buluşuyor olmamız sadece bir iftar programı değildir. Bu buluşma, aynı zamanda ecdadımızın asırlardır süregelen bir medeniyet mirasının da yaşatılmasıdır. Bu topraklar, vakıf medeniyetinin kök salıp yeşerdiği; iyiliğin, merhametin ve dayanışmanın asırlardır hayat bulduğu bir coğrafyadır. Bu kadim medeniyet havzasında vakıflar yalnızca bir müessese değil, bir hayat anlayışıdır. Paylaşmanın, gözetmenin, yaşatmanın ve gelecek nesillere emanet bırakmanın adıdır. Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyetimize uzanan köklü vakıf geleneğinin emanetçileriyiz. Bu emanet; yalnızca taş binalar, hanlar, hamamlar, camiler değil; aynı zamanda iyilik, merhamet ve dayanışma ruhudur” diye konuştu.

Vakıf sofraları 81 ilde kuruluyor! 6 ülkede her gün binlerce kişiye iftar

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün önceki sene 81 ilde iftar sofraları kurduğunu hatırlatarak, “Vakıf İftar Buluşmalarında günlük yaklaşık 100 bin vatandaşımızla aynı sofrayı paylaştık. Yaklaşık 3 milyon öğün iftar ikramı gerçekleştirildi. Bununla da yetinmedik; gönüllere dokunan etkinliklerle, çocuklarımız için düzenlenen programlarla, hediyelerle ramazanın sevincini katladık. Bu kadim hayır geleneğini sadece ülkemizle de sınırlı tutmadık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Bosna Hersek’e, Kosova’ya uzanan gönül coğrafyamızda iftar sofraları kurduk. Bu sene yine 81 ilimizde varız; günlük 100 bine yakın vatandaşımıza ulaşarak yaklaşık 3 milyon öğün iftar yemeği ikram edeceğiz. Yurt dışında ise KKTC, Bosna, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Filistin olmak üzere 6 ülkede, 13 şehirde, 15 farklı noktada her gün toplam 12 bin 420 kardeşimizle iftar sofralarında buluşacağız. Gazze’de de günlük 10 bin kişilik iftar organizasyonuyla mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze’de Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra bazı vakıflarımızın da iftar yemeği verdiğini biliyoruz. Milletimiz Gazzeli kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır ve bırakmayacaktır. Ayrıca yurt dışı kuru gıda yardımlarıyla on binlerce aileye destek sağladık. Bayramlık yardımları kapsamında ise 2025 yılında 40 bini aşkın öksüz ve yetim evladımızın yüzünün gülmesine vesile olmaya çalıştık olduysak ne mutlu bizlere. Bu sene ise 50 binin üzerinde yavrumuzun bayramlık sevincine şahit olacağız” ifadelerinde bulundu.

Vakıf sofraları 81 ilde kuruluyor! 6 ülkede her gün binlerce kişiye iftar

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Selimiye Camii’nin restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “16’ncı yüzyıl Osmanlı mimarisinin zirvesi olarak yalnızca milletimizin değil, insanlığın ortak mirasıdır. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan bu eşsiz mabedimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bugüne kadarki en kapsamlı restorasyon süreçlerinden birinden geçti. Bilim kurullarımızın rehberliğinde, tamamen bütüncül bir anlayışla yürütülen çalışmalarda ana kubbede güçlendirme ve enjeksiyon uygulamaları tamamlandı, kurşun kaplamalar yenilendi, zamanla yapılmış çimentolu müdahaleler kaldırıldı. Minarelerimiz ki her biri yaklaşık 85 metre yüksekliğindedir, güçlendirme ve bakım süreçlerinden geçirildi. İç mekanda 264 alçı içliğin, geçmiş dönemlerde aslına uygun olmayan müdahalelerle değiştirilen bölümleri, paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dipli cam sistemiyle özgün formuna kavuşturuldu. Restorasyonun en anlamlı dokunuşlarından biri de halı olmuştur. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan orijinal halı referans alınarak, Manisa’nın Demirci ilçesinde yüzde yüz yerli yünle, metrekarede 729 bin ilmek sıklığında, yaklaşık 3 bin metrekarelik yeni halı dokunmuştur. Edirne kırmızısının ton sür ton tekniğiyle işlendiği bu halı, ecdadın estetik anlayışını bugüne taşımaktadır. Restorasyon süreci boyunca ibadete tamamen kapatmadığımız Selimiye Camii’ni 18 Şubat’ta ikindi namazıyla birlikte yeniden tam kapasite cemaatimizle buluşturduk. Çini temizliği ve çevre düzenlemesiyle birlikte resmi açılışını da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bizler bir yandan gönül coğrafyamızda iftar sofraları kurarken, diğer yandan ecdadın emanetini aslına sadık kalarak ihya ediyoruz.”

