Kenan Yıldız Galatasaray maçında oynayacak mı? Spalletti'den açıklama

-Bizim için Kenan, çok genç olmasına rağmen lider konumunda. Antrenmanlarda da liderlik rolünü çok güzel bir şekilde üstleniyor ve zor olan şeyleri kolay gibi gösteriyor. Kulübümüzde kalmak istedi. Bunlar bizim için çok önemli sinyaller. Kenan, bu zorlu maçta olmak istiyor. İradesi tamamen bu yönde. Antrenmanlara yarı seviyede katıldı diyebiliriz. ‘Hazırım ve oynamak istiyorum.' dedi.