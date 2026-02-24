  • İSTANBUL
SON DAKİKA
1995 sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi! Prim ve yaş şartında yeni formüller belli oldu! Kenan Yıldız Galatasaray maçında oynayacak mı? Spalletti'den açıklama Bakan Ersoy: Vakıflar günde 100 bin vatandaşımıza iftar veriyor Altının kilogram fiyatı düştü! Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası İçişleri Bakanı Çiftçi ‘Külliye'de Ramazan’ etkinliğine katıldı 2.500 Kişi Aynı Sofrada: SBÜ’de Tarihi Ramazan Buluşması Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı
Spor
5
Yeniakit Publisher
Kenan Yıldız Galatasaray maçında oynayacak mı? Spalletti'den açıklama
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Kenan Yıldız Galatasaray maçında oynayacak mı? Spalletti'den açıklama

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Kenan Yıldız Galatasaray maçında oynayacak mı? Spalletti'den açıklama

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'la oynayacakları maç öncesinde Kenan Yıldız'ın son durumunu açıkladı.

#2
Foto - Kenan Yıldız Galatasaray maçında oynayacak mı? Spalletti'den açıklama

Spalletti'nin açıklamaları şöyle: -Taraftarlarımızın yüreğine ihtiyacımız var bu maçta. Taraftarlarımızın desteğiyle burada kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor bir maç olacak. Çünkü onlar bizim yanımızda olduğunda daha güçlü oluyoruz.

#3
Foto - Kenan Yıldız Galatasaray maçında oynayacak mı? Spalletti'den açıklama

-Bizim için Kenan, çok genç olmasına rağmen lider konumunda. Antrenmanlarda da liderlik rolünü çok güzel bir şekilde üstleniyor ve zor olan şeyleri kolay gibi gösteriyor. Kulübümüzde kalmak istedi. Bunlar bizim için çok önemli sinyaller. Kenan, bu zorlu maçta olmak istiyor. İradesi tamamen bu yönde. Antrenmanlara yarı seviyede katıldı diyebiliriz. ‘Hazırım ve oynamak istiyorum.' dedi.

#4
Foto - Kenan Yıldız Galatasaray maçında oynayacak mı? Spalletti'den açıklama

-Roma ve Galatasaray maçlarının terazideki ağırlıkları aynı diyebiliriz. Her ikisi de bizim için tehdit unsuru olan maçlar. Ciddi sınamalar bunlar. Her gece uykuya dalmadan önce kalan günü arkada bırakıp önüme bakarım. Çünkü benim geleceğim, önümde bekleyenlerle inşa edilecektir. Tam da bu düşüş anlarında önüme bakıyorum. Taraftarımızın can-ı gönülden sahadaki mücadeleye destek vereceğini düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Yarın akşam sonuna kadar savaşacağız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
