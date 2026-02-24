Kenan Yıldız Galatasaray maçında oynayacak mı? Spalletti'den açıklama
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'la oynayacakları maç öncesinde Kenan Yıldız'ın son durumunu açıkladı.
Spalletti'nin açıklamaları şöyle: -Taraftarlarımızın yüreğine ihtiyacımız var bu maçta. Taraftarlarımızın desteğiyle burada kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor bir maç olacak. Çünkü onlar bizim yanımızda olduğunda daha güçlü oluyoruz.
-Bizim için Kenan, çok genç olmasına rağmen lider konumunda. Antrenmanlarda da liderlik rolünü çok güzel bir şekilde üstleniyor ve zor olan şeyleri kolay gibi gösteriyor. Kulübümüzde kalmak istedi. Bunlar bizim için çok önemli sinyaller. Kenan, bu zorlu maçta olmak istiyor. İradesi tamamen bu yönde. Antrenmanlara yarı seviyede katıldı diyebiliriz. ‘Hazırım ve oynamak istiyorum.' dedi.
-Roma ve Galatasaray maçlarının terazideki ağırlıkları aynı diyebiliriz. Her ikisi de bizim için tehdit unsuru olan maçlar. Ciddi sınamalar bunlar. Her gece uykuya dalmadan önce kalan günü arkada bırakıp önüme bakarım. Çünkü benim geleceğim, önümde bekleyenlerle inşa edilecektir. Tam da bu düşüş anlarında önüme bakıyorum. Taraftarımızın can-ı gönülden sahadaki mücadeleye destek vereceğini düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Yarın akşam sonuna kadar savaşacağız.
