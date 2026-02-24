  • İSTANBUL
Altının kilogram fiyatı düştü!
AA Giriş Tarihi:

Altının kilogram fiyatı düştü!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 7 milyon 430 bin liraya düştü.

#1
Foto - Altının kilogram fiyatı düştü!

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 430 bin lira, en yüksek 7 milyon 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 7 milyon 430 bin lira oldu.

#2
Foto - Altının kilogram fiyatı düştü!

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

#3
Foto - Altının kilogram fiyatı düştü!

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 845 milyon 488 bin 118,65 lira, işlem miktarı ise 919,40 kilogram oldu.

#4
Foto - Altının kilogram fiyatı düştü!

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 431 milyon 361 bin 790,16 lira olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Altının kilogram fiyatı düştü!

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

