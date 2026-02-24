Ramazanda zekât toplayan Müslümanlar darp edildi!

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Ruadayan kasabasında 24 yaşındaki bir genç, Ramazan ayında zekât topladığı iddia edilen üç kişiye saldırdığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Times of India’nın haberine göre Uttar Pradesh polisi, 3 Müslümanın zekat topladığı gerekçesiyle 24 yaşındaki bir genç tarafından darp edildiği anlara dair görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Müslümanları darp eden gencin gözaltına alındığını açıkladı.

Olayın 16 Şubat’ta yaşandığı, ancak kurbanların sosyal damgalanma korkusuyla ilk başta şikayetçi olmadığı kaydedildi.

Polis raporlarına göre saldırıya uğrayan üç kişi, Abdul Salam (60), Mohd Arif (35) ve Javed Khan (55) Mohiddinpur köyünden kasaba civarında bağış topladığı sırada durduruldular.

Görüntülerde motosikletle gelen 24 yaşındaki Akshay Kumar’ın isimlerini sorduğu üç kişiye hakaret ettiği ve yaklaşık 500 metre boyunca onları takip ederek darp ettiği görüldü.

Görüntülerin iki gün sonra internette yayılması üzerine mağdurlar polise başvurdu. Yetkililer, saldırıyla ilgili olarak birinci bilgi raporu düzenledi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

İnsan hakları örgütleri Hindistan başbakanı Narendra Modi'nin 3. dönemininn başladığı yılda en az 947 nefret olayının kayıtlara geçirildiğini söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.