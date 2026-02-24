  • İSTANBUL
Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

İftarda çok yüklendiğimiz besinlerin önünü kesmek için bir alternatif olabilir.

#1
Foto - Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

Gün boyu boş kalan mideye iftarda birden yüklenmek; şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, iftar yemeğinin ardından çiğnenecek bir adet şekersiz sakızın, sindirimden ağız sağlığına kadar birçok fayda sağladığına dikkat çekiyor. İşte iftardan sonra sakız çiğnemenin faydaları…

#2
Foto - Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

Ramazan ayında beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte mide ve bağırsak hassasiyeti artıyor. İftar sofrasında hızla tüketilen besinlerin sindirimi zorlaştırdığı bu dönemde, basit bir yöntem imdada yetişiyor: Sakız çiğnemek.

#3
Foto - Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

Birçok kişi sakız çiğnemeyi sadece bir alışkanlık olarak görse de yapılan araştırmalar iftardan sonra sakız çiğnemenin mide asidini dengelediğini ve sindirimi hızlandırdığını kanıtlıyor. Özellikle mide yanması ve şişkinlik yaşayanlar için doğal bir terapi yöntemi olan sakızın, Ramazan boyunca sağlığımıza sunduğu 5 önemli katkıyı sizler için derledik.

#4
Foto - Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

1. Sindirimi Hızlandırır: Sakız çiğnemek, tükürük salgısını artırır. Tükürükte bulunan sindirim enzimleri, iftarda yenen yemeklerin daha hızlı parçalanmasına yardımcı olarak mideyi rahatlatır.

#5
Foto - Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

2. Reflü ve Mide Yanmasını Önler: Artan tükürük salgısı, yemek borusuna kaçan mide asidini nötralize eder. Özellikle ağır yemekler sonrası yaşanan mide yanmasını hafifletmek için etkili bir yöntemdir.

#6
Foto - Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

3. Şişkinliği Azaltır: Bağırsak hareketlerini dolaylı yoldan uyararak sindirim sisteminin "çalış komutu" almasını sağlar. Bu da iftar sonrası oluşan "taş gibi mide" hissinin daha çabuk geçmesine yardımcı olur.

#7
Foto - Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

4. Ağız Kuruluğunu ve Kokusunu Giderir: Gün boyu süren susuzluk nedeniyle azalan tükürük miktarı ağız kuruluğuna ve bakterilere yol açar. İftar sonrası sakız, ağız içi nem dengesini hızla geri kazandırır ve nefesi tazeler.

#8
Foto - Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

5. Atıştırma İsteğini Bastırır: İftardan hemen sonra gelen tatlı krizlerini veya gereksiz atıştırma isteğini kontrol altına alır. Beyne "yemek yeme süreci bitti" sinyali göndererek tokluk hissini destekler.

#9
Foto - Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

Önemli Not: Fayda sağlamak için mutlaka şekersiz veya doğal damla sakızlı ürünlerin tercih edilmesi önerilir.

