Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası

Birçok kişi sakız çiğnemeyi sadece bir alışkanlık olarak görse de yapılan araştırmalar iftardan sonra sakız çiğnemenin mide asidini dengelediğini ve sindirimi hızlandırdığını kanıtlıyor. Özellikle mide yanması ve şişkinlik yaşayanlar için doğal bir terapi yöntemi olan sakızın, Ramazan boyunca sağlığımıza sunduğu 5 önemli katkıyı sizler için derledik.