Vefat ilanı verme

Vefat ilanı hakkında sık sorulan sorular arasında bulunan vefat ilanı nedir, vefat ilanı nasıl verilir, vefat ilanı neden verilir? sorularının cevapları...

Vefat ilanı, genel olarak gazetelere verilen ve bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü dile getiren, başsağlığı mesajlarını içeren ilan çeşididir. Yazılı gazetelere verilebildiği gibi İnternet üzerinden yayın yapan medya kuruluşlarına da verilebilmektedir.

Vefat ilanı genel olarak iş dünyasında, politikada, spor camiasında ve diğer önemli mecralarda ismi olan, bu alanlarda çok iyi tanınan kişilerin ölümleri üzerine sonraki gün yayına alınmaktadır.

Her ne kadar pratikte bu ilan yukarıda belirttiğimiz mecralarda isim yapmış kişilerin adına verilse de kural olarak ‘vefat ilanı sadece önemli kişiler için verilir’ gibi bir düstur bulunmamaktadır. İsteyen her kişi, herhangi bir kişinin ölümünün ardından ilanı verebilir.

Vefat ilanı içeriği nasıl olmaldır?

Gazetede vefat ilanları yazılırken metin sıralaması olarak aşağıdaki sıralamaya göre metin oluşturulabilir:

1. Sırada başlığımız; (Vefat, Acı Kaybımız, vb.)

2. Sırada üst metin (Vefat eden kişinin aile yakınları, hayatı vb. bilgileri içeren metin)

3. Sırada ünvan veya makam benzeri bilgiler (isteğe göre yazılabilir)

4. Sırada vefat eden kişinin adı, soyadı

5. Sırada Alt metin; merhuma ait cenaze, tarihi, namaz vakti, mezarlık yeri gibi bilgileri içiren yazı...

6. Sırada İmza (ilanları veren aile, kişi veya kurum adı yazılır.)

* vefat ilanlar fotoğraflı olarak da yayınlanabilmektedir.

Vefat İlanı Nasıl Verilir?

Ölüm ilanı olarak da adlandırılan bu ilanları yayınlamakta olan gazeteler, direkt kendi siteleri üzerinden teklif almanızı sağlamaktadır. İstediğiniz boyutlara göre tam sayfa, yarım sayfa, çeyrek sayfa veya küçük bir kutucuk olarak vermek istediğiniz ilanı yayınlatabiliyorsunuz. Ancak istediğiniz vefat ilanının boyutlarına göre ödeyeceğiniz fiyat da değişiyor. Ne kadar büyük bir vefat ilanı yayınlamak isterseniz, o kadar fazla ücret ödüyorsunuz. Yani vefat ilanı nasıl verilir? Sorusunun ilk cevabı, gazetelerin ilgili sitelerinden ve ilgili bölümlerinden dolduracağınız formlarla birlikte teklif almanız ve ödemeyi yaptığınızda ilanınızın yayına girmesidir.

Vefat ilanı nasıl verilir? Sorusunun ikinci cevabı ise ajans firmaları aracılığıyla ilanın verilmesidir. Her ne kadar gazeteler, kendi adlarına sadece vefat ilanı almak için kurmuş oldukları sitelerden ilanların verilmesini ve ücretlerin ödenmesini sağlasalar da birçok ajans da bu sektörün içinde bulunmaktadır. Bu ajans firmaları aracılığıyla da istediğiniz kişi adına vefat ilanını, bu ilanları yayınlayan gazetelere ve diğer yayın organlarına verebilirsiniz.