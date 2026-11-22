Vefat eden muhtarın yerine aday olan eşi, Kozan’ın 4. kadın muhtarı seçildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi’nin muhtarı Mustafa Aköz’ün trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yerine yapılan muhtarlık seçimini eşi Zeynep Aköz kazandı. Zeynep Aköz, Kozan’da seçilen 4’üncü kadın muhtar olarak kayıtlara geçti.
Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, 2 Ağustos'ta devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Muhtarın ölümünün ardından bugün mahalle sakinleri yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti. İki adayın yarıştığı seçimde Mustafa Aköz'ün eşi Zeynep Aköz 260 oy alırken, diğer aday Ramazan Koçyiğit 197 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Eskimantaş Mahallesi’nin yeni muhtarı Zeynep Aköz oldu. Eşinin vefatının ardından girdiği seçimde sandıktan zaferle çıkan Zeynep Aköz, bu sonuçla Kozan ilçesinde seçilen 4’üncü kadın muhtar olarak kayıtlara geçti.