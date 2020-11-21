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Gündem Vefalı dost Erdoğan! Kekeç ve Şenler'in kabirlerini ziyaret etti
Gündem

Vefalı dost Erdoğan! Kekeç ve Şenler'in kabirlerini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat eden Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç’in mezarını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:19:00 -
Vefalı dost Erdoğan! Kekeç ve Şenler'in kabirlerini ziyaret etti

Eyüp Sultan Mezarlığı’na giden Erdoğan, Kekeç’in kabrini ziyaret ederek ve dua okudu. Erdoğan aynı yerde bulunan Yazar Şule Yüksel Şenler’in de kabrini ziyaret ederek, su döktü ve dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camii’nde incelemede bulundu.

Erdoğan, 15 Kasım’da çıkan yangında tahribata uğrayan, tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek olan tarihi Vaniköy Camii’ne yönelik başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan’a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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