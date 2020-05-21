Vefa Sosyal Destek Gurubunda gönüllü oldular

Burhaniye ilçesinde, okullarda görev yapan kadın güvenlik görevlileri Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü oldu. Okulların kapanması ile birlikte Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünde görev alan Fatma Yavas ve Zehra Güleç ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Döne Zıhlı çalışmaları ile takdir topladı.

Kaymakamlıkta oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubunda görev alan kadın güvenlikçiler işlerini severek yaptıklarını söyledi. 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı olduklarını anlatan Fatma Yavaş, “Burada, yardım için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne gelen vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Gurubundaki diğer arkadaşlarla birlikte sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.