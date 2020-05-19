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Vefa Sosyal Destek Grubu Adıyaman’da Türk Bayrağı dağıttı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımı olan milli mücadelenin 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:03:28 -
Vefa Sosyal Destek Grubu Adıyaman’da Türk Bayrağı dağıttı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımı olan milli mücadelenin 101. Yıl dönümü dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından Adıyamanlı vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.


Bu yıl korona virüs (Covid-19) salgını ve tedbirleri dolayısıyla kutlama programı yapılamayacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını vatandaşların evlerinde coşku içinde kutlaması için Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı.


Sabahın erken saatlerinde Hükümet Konağı önünde toplanarak bayraklarla ve balonlarla süslenen Vefa Sosyal Destek Grubu araçları Türk Bayrağı dağıtmak üzere mahallelere dağıldı.


Adıyaman’da Valiliği öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan ekipler, Adıyaman merkez ve köylerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlere ve işyerlerine Türk Bayrağı dağıttı.


Bayrak dağıtılması vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Bayrakları alan vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonları ile işyerlerini Türk Bayraklarıyla rengarenk süsledi.


Yapılan çalışmayla virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda meydanlarda gerçekleştirilmesi planlanan bayram kutlamaları iptal edildiği için bayram coşkusunu buruk yaşayan gençlere ve vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince moral verildi.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılında bütün vatandaşlarımızı ellerinde Türk Bayraklarıyla saat 19.19’da Şanlı Marşımız İstiklal Marşı’nı evlerin balkonlarından okumaya davet edildi.

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