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Aktüel

Vefa Sosyal Destek Grubu "23 Nisan konvoyu" ile çocuklara moral verdi

2020-04-23 16:49:34 -
Vefa Sosyal Destek Grubu "23 Nisan konvoyu" ile çocuklara moral verdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evde kalan çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla konvoy düzenledi.

Ekipler, evlerdeki çocuklara oyuncak ve Türk bayrağı hediye ettikten sonra Anadolu lisesi bahçesinde toplandı.

Kırkakıncılar Motosiklet Derneği üyelerinin de destek verdiği grup, daha sonra Türk bayrağıyla süsledikleri araçlarla şehir turu attı, çocukların bayramını kutladı.

Bir kamyonet üzerine bağlanan hoparlör sistemiyle de çocuklara yönelik müzik yayını yapıldı.

Bazı vatandaşlar ve çocuklar da ekiplere alkışlarla destek verdi.

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