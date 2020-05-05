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Aktüel

Vefa Grubu, Osmaniye'deki annesine doğum günü yapmak isteyen kadının isteğini gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:06:58 -
Vefa Grubu, Osmaniye'deki annesine doğum günü yapmak isteyen kadının isteğini gerçekleştirdi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan kızının talebi üzerine, Osmaniye'deki anneye doğum günü sürprizi yaptı.

Erzin'de ikamet eden Dilek Gürz, Osmaniye'de oturan annesi Hatice Altıok'a doğum günü için sürpriz kutlama yapmak istedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 20 yaş altındaki çocuklarını evinde yalnız da bırakamayan Gürz, talebini Osmaniye Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine iletti.

Gürz'ün isteği üzerine gruba bağlı Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, pastayla evine gittikleri anne Altıok'un doğum gününü kutladı.

Kapıda ellerinde pastayla gelen zabıta ekibini gören Altıok, şaşkınlığını gizleyemedi.

Altıok, mumları üfledikten sonra zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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