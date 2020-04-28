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Aktüel

Vefa grubu, Fadime teyzenin hayrını kapı kapı dağıttı

Tunceli’de Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kez kronik rahatsızlığı bulunan 53 yaşındaki kadının hayrını, evinden alarak kapı kapı dağıttı.

2020-04-28 13:22:41 -
Vefa grubu, Fadime teyzenin hayrını kapı kapı dağıttı

Tunceli’de Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kez kronik rahatsızlığı bulunan 53 yaşındaki kadının hayrını, evinden alarak kapı kapı dağıttı.


Merkeze bağlı Esentepe Mahallesi’nde yalnız yaşayan kronik hastalığı olan Fadime Torun (53), evinde pişirdiği niyazı komşularına dağıtamayınca valilik koordinesindeki "Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istedi. Bunun üzerine torunun evine Vefa grubunda hizmet veren emniyet personeli gitti. Fadime teyzenin hazırladığı hayır niyazlarını alan emniyet personeli kapı kapı dolaştırarak dağıtımını gerçekleştirdi.


Her zaman vatandaşların yanında olacaklarını belirten Vali Tuncay Sonel, ”Vefa Sosyal Destek Gurubu’ndaki kahramanlarımız sağ olsunlar, Esentepe Mahallemizden kıymetli Fadime teyzemin yaptığı niyazları, onun adına yöre insanlarımıza dağıttı” dedi.

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