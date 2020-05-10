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Aktüel

Vefa grubu en fazla maaş çekmede yardımcı oldu

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Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:31:55 -
Vefa grubu en fazla maaş çekmede yardımcı oldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, en fazla maaş çekmede, sonra ise gıda yardımında vatandaşlara yardımcı oldu


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önleme kapsamında kurulan Akçadağ Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 8 Mayıs’a kadar, 287 sağlık, 35 alış veriş, 2 bin 811 para çekme ve bin 656 gıda yardımı olmak üzere toplam 4 bin 789 hizmet yapıldı. Gıda yardımının Ramazan ayı dolayısıyla arttığı vurgulandı. Vefa Sosyal Destek Grubu 45 personel ve 10 araç ile bu hizmetlerin yaparken, personel sayısı 58’e yükseltildi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında tüm ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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