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Aktüel

Vefa ekiplerinden 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

2020-04-25 14:34:48 -
Vefa ekiplerinden 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

KARABÜK (AA) - Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep Yavuz'a doğum gününde pastayla sürpriz yaptı.

Şehir dışında bulunan baba Cihan Yavuz'un Yenice ilçesindeki kızının doğum gününü kutlamak istediğini belirtmesi üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti.

Görevliler, doğum günü pastasını alarak Şirin köyünde annesiyle yaşayan Zeynep'in evine gitti.

Kapıda ekibi pastayla gören çocuk, mutluluk yaşadı. Mumları üfleyen ve görevlilere teşekkür eden Zeynep Yavuz'a çeşitli hediyeler de verildi.


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