  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vefa ekipleri 80 yaşındaki çiftçinin bahçesinde budama yaptı

Elazığ’da evden çıkma kısıtlaması olan 80 yaşındaki çiftçinin 13 dekarlık bahçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri hem budama yaptı hem de mahalleden çalışmaya katılanlara eğitim verdi.

2020-04-24 13:38:24 -
Vefa ekipleri 80 yaşındaki çiftçinin bahçesinde budama yaptı

Elazığ’da evden çıkma kısıtlaması olan 80 yaşındaki çiftçinin 13 dekarlık bahçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri hem budama yaptı hem de mahalleden çalışmaya katılanlara eğitim verdi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların yardımına koşmaya devam ediyor. Grupta yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkeze bağlı Sugözü Mahallesi’nde kısıtlama nedeniyle evden çıkamayan 80 yaşındaki Bedrettin Sanaç’ın bağ ve meyve bahçesinde işlerinin kaldığını bildirmesi üzerine bölgeye gitti. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan’ın da eşlik ettiği ekipler, bahçede hem budama yaptı hem de Muhtar Seda Gündoğan başta olmak üzere eğitim almak isteyenlere budama ve ilaçlama eğitimi verdi.


Covid-19 ile mücadelenin devam ettiğini anımsatan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Dışarı çıkamayan çiftçilerimize Elazığ Valiliği tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu hem de İl Müdürlüğü olarak bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada hizmetlerinde bulunuyoruz. Bu salgın ile mücadelede başarılı olmak için devletimizin ve bakanlıklarımızın almış olduğu kararlar çerçevesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde dışarı çıkmaması ve gözlerinin de arkada kalmamasını söylüyoruz. Çünkü onlar evde sağlıkla kalsınlar, bizler onların her türlü hizmetlerini inşallah yerine getireceğiz" dedi.


Mahalleden Bedrettin amcanın bağını budadıklarını aktaran Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan ise, ”Başvurularımızı Valilik üzerinden Vefa Sosyal Destek Grubu’na yapmıştık. Şu an burada Tarım İl Müdürü ve ekibiyle birlikte Bedrettin amcamızın bağını budadık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde bulunan 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızdan evde kalmalarını rica ediyoruz. Onlar evde kalsın, sağlıklı kalsın biz onlar için ne gerekiyorsa her zaman buradayız” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı