  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yemen açıklarında İngiliz gemisine korsanlar saldırdı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 307'ye yükseldi

Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı

Gram altın ne kadar yükseldi? Altın bugün kaç para?

Adana’da orman yangını
için kalan
Aktüel

Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’ne 6 kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle vatandaşlara erzak yardımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:08:27 -
Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’ne 6 kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle vatandaşlara erzak yardımı yapıldı.


Bin 440 kişinin yaşadığı Albayrak Mahallesi, 4 Mayıs günü mahallede ikamet eden ve İstanbul temaslı bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yapılan korona testinin pozitif çıkması üzerine aynı aileden 5 kişi daha virüsten dolayı tedavi altına alınmıştı. Mahallede korona virüs vakalarının artması üzerine harekete geçen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bölgede karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verirken, jandarma ekipleri tarafından da mahallenin giriş çıkışları kapatıldı. Mahallede yaşayan vatandaşlara ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda kolisi yardımı yapıldı.


Mahalle Muhtarı Mazhar Güngör, mahallelerinin karantina altında olduğunu belirterek, “Sağ olsun kaymakamımız ve belediyemiz bizlere bugün yardım göndermişler. Bu yardımı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Cenab-ı Allah devletimizi korusun. Bizim devletimiz büyük bir devlettir. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı