0553 313 94 23

Vedat Okyar kabri başında anıldı

Beşiktaş’ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:01
Vedat Okyar kabri başında anıldı

Beşiktaş’ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.


Siyah-beyazlıların efsaneleri arasında yer alan Vedat Okyar’ın vefatının 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’nın çelenk gönderdiği anma töreninde, siyah-beyazlı kulübün Genel Koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Divan Kurulu Üyeleri ile Okyar’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da evde alkol alıp sızan şahıs, ekipler hareketlendirdi
    1. Diyarbakır’da evde alkol alıp sızan..
    2. Ortaokul öğrencilerinden şehitlik..
    3. İngiltere'den petrol tankerini..
    4. Rus Donanması’na ait gemi..
    5. PKK ve MLKP'nin terör iş birliği..
    6. Barış Harekatı'nın 45. yılındabatık..
    7. Vedat Okyar kabri başında anıldı
    8. Buharlaştırılmış süt nedir?
    9. Beşiktaş salonda çalıştı
    10. 17 yaşındaki genç kız sevenlerini yasa..
    11. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"..
    12. Fındık mantarı tezgahlarda
    13. Rektör Kızılay, Kızılay’a kurban..
    14. Söğüt-Eskişehir ve Söğüt-Bilecik yolu..
    15. Çankaya belediyesi öğrencilerin yanında
    16. PKK ve MLKP teror orgutlerinin..
    17. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    18. Diyarbekirspor’da transfer görüşmeleri..
    19. Yakup’a 3 gün sonra kavuştu,..
    20. Yorgun görünen gözlere dikkat
    21. Gözaltına alınan FETÖ'cülere ceza yağdı!
    22. Diyarbakırspor genç yetenekler arıyor
    23. Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi..
    24. Toç Bir-Sen’den tarım sektörüne katkı..
    25. Vücuttaki çatlaklar tarihe karışıyor
    26. Lütfen kulak verin
    27. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın..
    28. Jeep temmuzda da satın alma kolaylığı..
    29. Amed Sportif Faaliyetler Kartape’ye..
    30. Konuksever’de Yaşlı Evi inşaatı başladı
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'