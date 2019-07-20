Vedat Okyar kabri başında anıldı Beşiktaş’ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10.

Beşiktaş’ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Siyah-beyazlıların efsaneleri arasında yer alan Vedat Okyar’ın vefatının 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’nın çelenk gönderdiği anma töreninde, siyah-beyazlı kulübün Genel Koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Divan Kurulu Üyeleri ile Okyar’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

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