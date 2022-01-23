Vedat Muriç hangi takıma gidecek?

İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe'nin de istediği kaydedilen Vedat Muriç ile kısa bir süre içerisinde yollarını ayırmaya hazırlanırken Kosovalı oyuncunun, oynanan (22 Ocak Cumartesi) Atalanta maçında son kez kadroda yer aldığı ifade ediliyor.

Vedat Muriç'i kadrosunda düşünmeyen Lazio, kısa süre içerisinde ayrılığı resmen açıklamayı planlıyor. İtalyan basını, Vedat Muriç'in takımdan ayrılmasına ilişkin yaşanan gelişmeler sonucunda transferin açıklanabileceğini aktarmakta.

Il Messaggero, Lazio'nun dün (22 Ocak Cumartesi) Atalanta ile oynadığı mücadelede Muriç'in son kez kadroda yer aldığını aktarmakta. Kosovalı golcünün transferi konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı ve satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Hull City ve CSKA Moskova iddiaları kısmen devre dışı kalırken son olarak Fransa'dan Saint-Etienne'in Muriç'i istediği belirtilmekte. Fenerbahçe iddiaları da henüz ortadan kalkmazken Leeds United ve WBA ihtimalleri de masada duruyor.