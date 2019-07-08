Vedat Muriç, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası’na geldikten sonra ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası’na geldikten sonra ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç, bugün Topuk Yaylası’ndaki takımın yeni sezon hazırlık kampına katıldı. Vedat, Topuk Yaylası’na geldikten kısa süre sonra çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli futbolcu, performans antrenörü Zeki Göle ile antrenmana başladı.

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