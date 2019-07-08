Vedat Muriç, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası’na geldikten sonra ilk antrenmanına çıktı.08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:24
Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası’na geldikten sonra ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç, bugün Topuk Yaylası’ndaki takımın yeni sezon hazırlık kampına katıldı. Vedat, Topuk Yaylası’na geldikten kısa süre sonra çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli futbolcu, performans antrenörü Zeki Göle ile antrenmana başladı.
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