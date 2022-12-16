Vedat Milor, herkesi şoke etti! Gören, şaştı kaldı

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Vedat Milor, Twitter hesabında gençlik fotoğrafını yayınladı ve takipçilerine meydan okudu.

Milor, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bazı troll arkadaşların nazik yaklaşımlarımdan cesaret alıp bir iki gündür beni yıldırmaya çalıştığını görüyorum. Onlara gençlik yıllarımda 'Kabadayı Vedat' diye çağrıldığımı hatırlatmak isterim. Bana tövbemimi bozdurmayın lütfen."

Vedat Milor, daha önce de 1988 yılında çekilmiş bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı...

"Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika’daki berberlere güvenmediğim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum. Salgın nedeniyle saçlarım şu anda aynı uzunlukta.." Milor'un gençlik fotoğraflarına yorum yağdı.