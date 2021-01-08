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Spor Vedat Galatasaray için kararını verdi
Spor

Vedat Galatasaray için kararını verdi

Forvet arayışını sürdüren Galatasaray'ın Vedat Muriqi ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Vedat'ın sarı kırmızılı ekibe ret cevabı verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:00:00 -
Vedat Galatasaray için kararını verdi

Galatasaray devre arasında forvet bölgesine hata yapmaksızın nokta atışı bir forvet istiyor. İddialar arasında Vedat Muriqi de var.

Vedat Muriqi'yi ikna etmek için Galatasaray iki koldan birden çalışıyor. Bir yandan Terim'in İtalya'dan yakından tanıdığı menajer Federico Pastorello üzerinden, bir yandan da idari menajer Hakan Balta üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı. Muriqi, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.

Lazio da Vedat Muriqi'yi bırakmayı çok düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı. Ayrıca Muriqi'nin ayrılmasının o kalibrede ve değerde bir forvet oyuncusu almaları için zorunluluk doğuracağından bahsettiler

Muriqi, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Sadece 7 maçta Lazio forması giyebilen Kosovalı futbolcu henüz gol atamadı.

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