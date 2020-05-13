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VEDAŞ’tan karantinadaki aileye enerji hizmeti

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:57:35 -
VEDAŞ’tan karantinadaki aileye enerji hizmeti

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, korona virüsü salgını süresince hayatın enerjisinin kesilmemesi için ilk günden itibaren görevini kararlılıkla sürdürürken, karantina bölgelerinde de enerji kesintisi yaşanmaması için yoğun çaba gösteriyor.


Muş Valiliği tarafından karantina bölgesi ilan edilen Malazgirt ilçesine bağlı Kuruca köyünde yaşayan bir aile, elektrik sayacının ve bağlantı hattının yanması nedeniyle elektriksiz kaldı. VEDAŞ Çağrı Merkezini arayan ailenin yaşadığı elektrik kesintisi, VEDAŞ ekiplerinin karantina bölgesinde gerçekleştirdiği onarım çalışması sonucunda giderildi.


Karantina nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde yapılan onarım çalışması hakkında bilgi veren VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Yasal izinlerimizi ve koruyucu tüm sağlık tedbirlerimizi aldıktan sonra karantina bölgesindeki onarım çalışmamızı tamamladık. Köye giriş ve çıkışta hijyen kurallarına yüksek düzeyde önem verdik. Karantina bölgesinde görev yapan ekiplerimizin sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ediyoruz. Karantina bölgesinde kullanılan araç ve ekipmanlarımızı dezenfekte ettik. Sürecin başından beri başta hastanelerimiz ve sağlık kuruluşlarımız olmak üzere hizmet bölgemiz geneline kesintisiz enerji vermek için teyakkuz halinde görev yapıyoruz. Gece gündüz demeden karantina bölgesi dahi olsa kesintisiz enerji için merkezden sınırın sıfır noktasına kadar özveriyle fedakarca görev yapan çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreci dayanışma ruhuyla elbirliği ile atlatacağız. Sürecin iyileşme sinyali verdiği bu günlerde halkımız rehavete kapılmasın, evde kalmaya devam etsinler” diye konuştu.

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