Vebitcoin soruşturmasında sıcak gelişme

Muğla'da yerli kripto para borsası 'Vebitcoin' soruşturmasında şirket çalışanı 5 kişi daha yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında, şirket adresi ile şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelendiği, ilgili kurumlarla koordineli olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Muğla'da daha önce işlemlerini durdurduğu gereçkesiyle Vebitcoin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

MASAK Başkanlığı, 23 Nisan'da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in, Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi 24 Nisan'da gözaltına alınmıştı.