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Aktüel Sahte diploma düzenleyene hapis cezası geliyor
Aktüel

Sahte diploma düzenleyene hapis cezası geliyor

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AA Giriş Tarihi:

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Sahte diploma düzenleyene hapis cezası geliyor

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifine göre, izinsiz yükseköğretim kurumu açanlara 4 yıla, reklamını yapanlara ise 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma ve belge düzenleyenler de 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifine göre, izinsiz yükseköğretim kurumu açanlara 4 yıla, reklamını yapanlara ise 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma ve belge düzenleyenler de 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.

Diploma sahteciliği ve akademik hırsızlığa ağır yaptırımlar öngören, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik içeren 28 maddelik teklif Meclis'e sunuldu.

Teklife göre, sahte diploma düzenleyenler ile kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenleri hapis cezaları bekliyor.

Türkiye'de yabancı bir eğitim kurumu adına kanuna aykırı ön lisans, lisans veya lisansüstü program açanlara, mevzuata aykırı yükseköğretim kurumu kuranlara 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu kuruluşların reklamını yapanlar ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

 

Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak ve 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Teklif, akademik unvanların usulsüz elde edilmesini de hedef alıyor. Tez, makale veya kitabını başkasına yazdıranların akademik unvanları geri alınacak ve meslekten çıkarılacak. Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, yazdıran ve aracılık edenlere 10 bin güne kadar, bunu meslek haline getirenlere ise 20 bin güne kadar idari para cezası uygulanacak.

Akademik hırsızlık yapanlar hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Kaynak: AA

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